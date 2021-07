1&1 DSL 250: Keine Grundgebühr für 12 Monate

1&1 bietet seine 250er DSL-Breitbandanschlüsse im Rahmen einer Aktion ab sofort mit neuen Tarifanpassungen für Neukunden an.

1&1 bietet den Breitbandanschluss 1&1 DSL 250 ab sofort zwölf Monate „kostenlos“ an. So steht der DSL-Tarif in den ersten 12 Monaten für 0 Euro anstatt 49,99 Euro bereit. Im Anschluss wird dann der volle Grundpreis von 49,99 Euro berechnet. Der Preisvorteil über die Vertragslaufzeit beträgt damit rund 600 Euro.

-->

Ergänzen lässt sich der DSL-Anschluss mit dem neuen 1&1 HomeServer Speed+, der mit dem Wi-Fi 6-Standard eine schnellere und stabilere Datenübertragung innerhalb der eigenen vier Wände als der WLAN-Standard Wi-Fi 5 ermöglichen soll. Den Router gibt es für 9,99 Euro monatlich im Paket mit 150 Gigabyte (GB) Cloud-Speicher.

Alle 1&1 DSL-Tarife beinhalten auch eine Telefonflatrate ins deutsche Festnetz und eine Internet-Flat ohne Zeit- oder Volumenbegrenzung. Die Mindestvertragslaufzeit beträgt 24 Monate.

Zu den 1&1 DSL-Tarifen →

LTE-Flat-Deal: 15 GB Datenvolumen + 100 Freiminuten für 9,99 Euro mtl. Die Mobilfunkmarke sim.de bietet ab heute einen neuen Tarif-Deal an. Die monatliche Grundgebühr ist dabei durchaus interessant. Zu haben ist der Tarif bis zum 13. Juli 2021. Ab sofort gibt es einen neuen LTE-Flat-Aktionstarif der Mobilfunkmarke sim.de. Drillisch-Mobilfunk offeriert in…6. Juli 2021 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->