Die Bank of Scotland erhöht ihre Festgeldzinsen für fünf Laufzeiten und bietet jetzt bis zu 3,50 Prozent pro Jahr.

Wer sein Geld für einen überschaubaren Zeitraum fest anlegen möchte, bekommt bei der Bank of Scotland damit neue Konditionen. Besonders interessant ist die zweijährige Laufzeit, denn hier gibt es inzwischen denselben Zinssatz wie bei einer dreijährigen Anlage.

Bank of Scotland: Die neuen Festgeldzinsen im Überblick

Die Bank bietet sechs verschiedene Laufzeiten an. Bei fünf davon wurden neue Zinssätze eingeführt:

3 Monate: 3,00 % p.a. (neu)

(neu) 6 Monate: 3,20 % p.a. (neu)

(neu) 9 Monate: 3,30 % p.a. (neu)

(neu) 1 Jahr: 3,40 % p.a. (neu)

(neu) 2 Jahre: 3,50 % p.a. (neu)

(neu) 3 Jahre: 3,50 % p.a.

Die aktuellen Festgeldkonditionen gelten mit einem garantierten Zinssatz über die jeweilige Laufzeit. Eine Mindesteinlage verlangt die Bank nach eigenen Angaben nicht. Auch die Kontoführung ist kostenlos.

Zwei Jahre Festgeld reichen für den höchsten Zinssatz

Bemerkenswert ist vor allem die neue Staffelung. Zwischen drei Monaten und drei Jahren liegen 0,50 Prozentpunkte beim jährlichen Zinssatz. Wer sich die maximalen 3,50 Prozent sichern möchte, muss sein Geld aber nicht mehr für drei Jahre festlegen. Zwei Jahre Festgeld reichen bereits aus.

Das macht die längste Laufzeit zumindest aus Zinssicht weniger attraktiv. Sie bietet keinen zusätzlichen Zinsaufschlag, dafür aber ein weiteres Jahr Bindung. Wer sein Geld früher wieder benötigt, findet mit den kürzeren Festgeldlaufzeiten ebenfalls mehrere Möglichkeiten.

Hinter der Bank of Scotland steht die Lloyds Bank GmbH. Sie ist der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB) angeschlossen. Kundeneinlagen sind dadurch bis zu 100.000 Euro pro Kunde gesetzlich geschützt.

Die vollständigen Festgeldangebote der Bank of Scotland sind online abrufbar. Bei identischen 3,50 Prozent für zwei und drei Jahre dürfte für viele Sparer vor allem die kürzere Bindung interessant sein.

Zum Bank of Scotland Festgeld →

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich oder im Depot-Vergleich.

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