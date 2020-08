BMW Connected App wird zu My BMW App

Schon seit einigen Wochen gibt es die My BMW-App in Google Play und im Appstore. Die Information dazu versteckte sich aber erfolgreich zwischen meinen Mails.

Aus BMW Connected wird My BMW. Wenn ich die Bewertungen der App in Google Play so verfolge, scheint die neue App aber noch nicht wirklich der gewünschte Erfolg zu sein. Mangels aktuell möglichem Login zu BMW Connected kann ich das für euch nicht nachprüfen.



Aber ein paar Informationen zur App habe ich natürlich trotzdem für euch. Die Anwendung präsentiert sich im neuen, frischen Design mit intuitiver Benutzerführung und soll auch in Sachen Geschwindigkeit optimiert worden sein.

Auch in der neuen Version soll die App die Schnittstelle zwischen Handy und Auto sein und bietet beispielsweise die Möglichkeit, die nächste Fahrt zu planen oder den Status des Autos zu prüfen usw.

Bisher schauen die Bewertungen aber zumindest in der Android-App nicht ganz so positiv aus. Der Login wird beispielsweise oft bemängelt, da man jedes Mal seine Login-Daten händisch eintippen muss und beispielsweise kein Fingerabdruck-Sensor unterstützt wird. Aber auch das Navigieren zum Auto sei nicht mehr möglich usw.

Ich tippe darauf, dass die fehlenden Funktionen sicher noch zeitnah nachgereicht werden. Eventuell empfiehlt es sich aber, zumindest für ein paar Wochen noch beide Versionen auf dem Handy installiert zu lassen.

