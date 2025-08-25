Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles – neuer Trailer veröffentlicht

Für das Remake Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles, das Ende September für Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und PC-Steam erscheinen wird, haben Square Enix und das Entwicklerstudio Creative Studio III, eine der vier Organisationseinheiten von Square Enix, im Zuge der Gamescom einen neuen Trailer veröffentlicht.

Wie bereits angekündigt, soll die überarbeitete Version diverse Qualitätsverbesserungen, sogenannte Quality-of-Life-Verbesserungen, bieten. Dazu gehören neue Schwierigkeitsgrade, eine überarbeitete Benutzeroberfläche, automatisches Speichern und vieles mehr.

Falls einem die Originalversion besser gefällt, kann man ebenfalls darauf zugreifen, da beide Versionen im Game enthalten sind. Spätestens zu Weihnachten werde ich mir das Game ebenfalls zulegen.