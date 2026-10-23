Mehr Zinsen für Sparer: Bei 1822direkt gibt es jetzt ein Plus

Die 1822direkt erhöht ab dem 23. Oktober 2026 die Festgeldzinsen für Neukunden bei Laufzeiten von sechs und zwölf Monaten.

Für sechs Monate steigt der Zinssatz von 2,20 auf 2,40 Prozent pro Jahr. Bei zwölf Monaten gibt es künftig 2,80 statt 2,70 Prozent. Die Konditionen für längere Laufzeiten bleiben unverändert. Maximal sind weiterhin 3,10 Prozent jährlich möglich.

1822direkt Festgeld: Alle Zinssätze ab Oktober 2026

Das Festgeldkonto kann mit Laufzeiten zwischen sechs Monaten und fünf Jahren eröffnet werden. Während der gewählten Laufzeit bleibt der vereinbarte Zinssatz garantiert.

Die Konditionen im Überblick:

Laufzeit Neuer Zins p.a. Bisher p.a. 6 Monate 2,40 % 2,20 % 12 Monate 2,80 % 2,70 % 2 Jahre 3,00 % 3,00 % 3 Jahre 3,10 % 3,10 % 4 Jahre 3,10 % 3,10 % 5 Jahre 3,10 % 3,10 %

Der Anlagebetrag muss mindestens 5.000 Euro betragen und darf eine Million Euro nicht überschreiten. Die Kontoführung ist kostenlos, die Eröffnung erfolgt online.

Neukunden erhalten zunächst automatisch ein kostenloses Tagesgeldkonto als Verrechnungskonto. Für dieses gilt die jeweilige Basisverzinsung gemäß Preisverzeichnis. Nach Angaben der Bank unterliegen die Einlagen der deutschen Einlagensicherung.

Interessant ist die Anpassung vor allem für Sparer, die ihr Geld nicht über mehrere Jahre festlegen möchten. Gerade bei den kürzeren Laufzeiten verbessert sich die Verzinsung, während langfristige Anlagen weiterhin etwas höhere Zinssätze bieten.

Zum 1822direkt Festgeldkonto →

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich oder im Depot-Vergleich.

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