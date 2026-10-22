norisbank: 200 Euro Willkommensprämie und 2,5 Prozent Tagesgeldzinsen

Die norisbank bietet Neukunden ab dem 22. Oktober 2026 eine Prämie von 200 Euro und 2,5 Prozent Tagesgeldzinsen.

Das Angebot verbindet die Eröffnung eines Top-Girokontos mit einem Top-Zinskonto. Wer die Willkommensprämie erhalten möchte, muss beide Konten gleichzeitig beantragen. Die Aktion läuft bis auf Weiteres und kann von der Bank jederzeit geändert oder beendet werden.

norisbank: Bedingungen für die 200-Euro-Prämie

Als Neukunde gilt, wer in den zwölf Monaten vor der Antragstellung keine Kundenverbindung zur norisbank hatte. Voraussetzung ist außerdem ein erfolgreicher Online-Antrag ab dem heutigen 22. Oktober 2026.

Die wichtigsten Konditionen im Überblick:

200 Euro Willkommensprämie bei gleichzeitiger Eröffnung beider Konten

2,5 Prozent Tagesgeldzinsen pro Jahr für Neukunden

Kostenlose Kontoführung bis einschließlich 29 Jahre oder ab 500 Euro monatlichem Geldeingang

Kostenlose Mastercard direkt als Debitkarte bei entsprechender Bonität

Unterstützung für Wero, Apple Pay und Google Pay

Nach Angaben der Bank sind überdies Bargeldabhebungen ab 50 Euro an Geldautomaten im In- und Ausland kostenlos möglich.

Wichtig ist die Mindestlaufzeit: Beide neu eröffneten Konten müssen mindestens zwölf Monate bestehen bleiben. Bei einer vorzeitigen Kündigung kann die norisbank die ausgezahlte Prämie zurückfordern oder verrechnen. Girokonto plus, Basiskonten und Pfändungsschutzkonten sind von der Aktion ausgeschlossen.

Für Interessenten ist vor allem die Kombination aus Girokonto-Prämie und Tagesgeldzins interessant. Allerdings sollte man nicht allein auf die 200 Euro schauen. Wer die Voraussetzungen für die kostenlose Kontoführung nicht dauerhaft erfüllt, muss mögliche Kontogebühren in seine Rechnung einbeziehen.

Zur norisbank →

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich oder im Depot-Vergleich.

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