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Roborock kündigt „brandneue Produktkategorie“ für den Herbst an

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Die Hersteller von Saugrobotern bauen ihr Portfolio mittlerweile immer mehr aus, da der Markt für diese Kategorie begrenzt und die Konkurrenz stark ist. Eine Marke will ja sogar Autos bauen. So einen Anspruch hat Roborock nicht, aber es kommt mehr.

Im Rahmen der IFA 2026 in Berlin werden wir eine „brandneue Produktkategorie“ von Roborock sehen. Details zu dieser gibt es bisher noch keine, aber so wie ich Roborock kenne, wird man im August sicher die ersten Teaser dazu veröffentlichen.

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