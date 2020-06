ALDI TALK: Jahrespaket kommt wieder

ALDI bietet zum zweiten Mal ein Mobilfunk-Jahrespaket an. Ab dem 18. Juni bis 31. Juli 2020 können Neu- und Bestandskunden zuschlagen.

Ab Aktivierung kann das Jahrespaket 365 Tage zum Preis von 59,99 Euro genutzt werden. Im Gegenzug gibt es eine All-Net-Flat für Telefonie und SMS sowie 12 GB Datenvolumen, die man sich flexibel über das gesamte Jahr einteilen kann.

ALDI TALK Kunden haben Zugriff auf das LTE (4G)-Netz von Telefónica Deutschland (bis zu 21,6 Mbit/s im Download und 8,6 Mbit/s im Upload). Mit dabei sind hier wie üblich Telefonie über das LTE-Netz (Voice over LTE; VoLTE) oder WLAN (Voice over WiFi; VoWiFi) sowie Enhanced Voice Services (EVS) und HD Voice.

Für Neukunden ist in der Jahrespaketbox in den Filialen eine gratis SIM-Karte enthalten. Auch bestehende ALDI TALK Kunden können das Jahrespaket mit ihrer bisherigen Karte und Rufnummer nutzen. Bei entsprechendem Guthaben ist das Jahrespaket auch in der ALDI TALK-App bzw. im Kundenportal buchbar. Alternativ ist die Bezahlung per Bankkonto möglich.

