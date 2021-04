Fire HD 10 (Plus): Amazon kündigt zahlreiche Neuheiten an

Amazon hat heute zahlreiche Neuheiten rund um die größten Fire-Tablets angekündigt. Mit dabei ist die neueste Generation des Fire HD 10, das erste Fire HD 10 Plus, ein neues Fire HD 10 Produktivitäts-Set, die neueste Generation des Fire HD 10 Kids und das Fire Kids Pro.

Das Fire HD 10 verfügt laut Amazon über einen Octa-Core-Prozessor mit 2,0 GHz, 50 Prozent mehr RAM (3 GB), ein helleres Full-HD-Display, ein überarbeitetes Design, bis zu 12 Stunden Akkulaufzeit, eine Frontkamera mit zwei Megapixeln und bis zu 64 GB internen Speicher, der über eine microSD-Karte um bis zu 1 TB erweitert werden kann.

-->

Das Fire HD 10 mit 32 GB oder 64 GB Speicherplatz kann ab heute in den Farben Blau, Olivgrün und Schwarz für einen Preis ab 149,99 Euro vorbestellt werden.

Das Fire HD 10 Plus ist das bisher leistungsstärkste 10-Zoll-Tablet von Amazon und bietet alle Funktionen des Fire HD 10 sowie 4 GB RAM, kabelloses Laden und eine Soft-Touch-Oberfläche. Das Fire HD 10 Plus kann ab heute mit 32 GB oder 64 GB Speicherplatz in der Farbe Schiefergrau ab 179,99 Euro vorbestellt werden.

Das Fire HD 10 Produktivitäts-Set enthält eine Bluetooth-Tastatur mit abnehmbarer Hülle sowie ein 12-monatiges Abonnement für Microsoft 365 Single (einschließlich Office-Premium-Apps, 1 TB OneDrive Cloudspeicher und mehr). Der Kostenpunkt startet ab 214,99 Euro.

Das kabellose „Made for Amazon“ Ladedock von Anker sowie die Tastatur mit abnehmbarer Hülle von Fintie sind für je 49,99 Euro erhältlich. Schutzhüllen für Fire HD 10 und Fire HD 10 Plus Tablets sind für 39,99 Euro in Blau, Lavendel, Olivgrün und Schwarz verfügbar.

Die Auslieferung aller Fire HD 10-Modelle sowie des Zubehörs beginnt am 26. Mai 2021.

Amazon stellt Fire-Tablets für Kinder vor

Amazon hat heute auch die neuen Fire Kids Pro-Tablets für Kinder ab dem Grundschulalter sowie das Fire HD 10 Kids-Tablet der neuesten Generation für Kinder im Vorschulalter angekündigt.

Das Fire HD 10 Kids der neuesten Generation beinhaltet das Fire HD 10 Tablet mit einer Akkulaufzeit von bis zu 12 Stunden und USB-C für das Laden. Im Lieferumfang enthalten sind außerdem eine kindgerechte Hülle in Aquamarin, Himmelblau oder Lavendel, ein integrierter Ständer, der gleichzeitig als Griff dient, eine einjährige Mitgliedschaft bei Amazon Kids+ sowie die 2-Jahre-Sorglos-Garantie.

Das neue Fire 7 Kids Pro kostet 99,99 Euro, das Fire HD 8 Kids Pro 134,99 Euro und das Fire HD 10 Kids Pro 199,99 Euro. Das Fire HD 10 Kids der nächsten Generation wird für 199,99 Euro angeboten. Alle Tablets können ab sofort auf Amazon.de vorbestellt werden und werden ab 26. Mai 2021 ausgeliefert.

Zu allen Fire-Tablets bei Amazon →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->