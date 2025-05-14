Schnäppchen

Amazon kündigt Rabattwoche für Alltagsprodukte an

Autor-Bild
Von
|
Amazon Angebotswoche Alltagsprodukte 2025

Amazon führt zum ersten Mal eine „Angebotswoche für Alltagsprodukte“ durch. Die Aktion findet vom 21. bis 27. Mai 2025 in Deutschland und Österreich statt.

In diesem Zeitraum werden zahlreiche Artikel des täglichen Bedarfs zu reduzierten Preisen angeboten. Dabei handelt es sich um Produkte aus den Bereichen Beauty, Lebensmittel, Gesundheit, Körperpflege und Tierbedarf.

Im Fokus stehen dabei Preisnachlässe von bis zu 35 Prozent auf bekannte Marken wie Philips Avent, OPI, HiPP und American Crew. Auch Produkte der Amazon-Eigenmarken wie Amazon Basics und by Amazon sind Teil der Aktion. Das Angebot umfasst nach Angaben von Amazon zehntausende Artikel für verschiedene Anwendungsbereiche im Haushalt – darunter Windeln, Shampoo, Toilettenpapier, Kaffee und Reinigungsmittel.

Kunden mit einer Prime-Mitgliedschaft profitieren von zusätzlichen Vorteilen. Dazu gehören ein früherer Zugang zu zeitlich begrenzten Angeboten sowie eine bevorzugte und kostenlose Lieferung. In einigen Städten ist auch eine Lieferung am selben Tag möglich. Die Aktionswoche beginnt am 21. Mai um Mitternacht und endet am 27. Mai um 23.59 Uhr.

Alle Angebote bzw. einzelne Produktdeals findet ihr zum Start auf der Unterseite für Alltagsprodukte bzw. in den Tagesangeboten. Amazon Prime kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.



Fehler meldenKommentare
Sämtliche Kommentare dieses Beitrags werden moderiert.

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip.de / Schnäppchen / ...
Weitere Neuigkeiten
Playstation 5 Pro Xbox Series X Controller
game Charts in Deutschland: Donkey Kong stürmt die Charts – und ein Klassiker kehrt zurück
in Gaming
Apple Vision Pro: Neue Version mit M5-Chip für 2025 vorgesehen
in AR und VR
OpenAI: ChatGPT mit Werbung ist eine Option
in Dienste
Peloton Detail Header
Peloton plant „größte Produktoffensive aller Zeiten“
in News
Spotify Logo Header 2024
Spotify erhöht Preise und ist teurer als erwartet
in Dienste
Google Pixelsnap: Schnelles und kabelloses Laden für die Pixel-Reihe
in Smartphones
Apple Ios 18 Dark Header
Apple iOS 18.6.1 überraschend veröffentlicht
in Firmware und OS
Weniger Einstiegsjobs durch Wirtschaftsflaute und KI
in Marktgeschehen
Netflix veröffentlicht Trailer zu Wednesday Staffel 2 – Teil 2
in News
Sonderpreis Baumarkt führt digitale Kassenbelege ein
in Handel