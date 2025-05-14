Amazon kündigt Rabattwoche für Alltagsprodukte an

Amazon führt zum ersten Mal eine „Angebotswoche für Alltagsprodukte“ durch. Die Aktion findet vom 21. bis 27. Mai 2025 in Deutschland und Österreich statt.

In diesem Zeitraum werden zahlreiche Artikel des täglichen Bedarfs zu reduzierten Preisen angeboten. Dabei handelt es sich um Produkte aus den Bereichen Beauty, Lebensmittel, Gesundheit, Körperpflege und Tierbedarf.

Im Fokus stehen dabei Preisnachlässe von bis zu 35 Prozent auf bekannte Marken wie Philips Avent, OPI, HiPP und American Crew. Auch Produkte der Amazon-Eigenmarken wie Amazon Basics und by Amazon sind Teil der Aktion. Das Angebot umfasst nach Angaben von Amazon zehntausende Artikel für verschiedene Anwendungsbereiche im Haushalt – darunter Windeln, Shampoo, Toilettenpapier, Kaffee und Reinigungsmittel.

Kunden mit einer Prime-Mitgliedschaft profitieren von zusätzlichen Vorteilen. Dazu gehören ein früherer Zugang zu zeitlich begrenzten Angeboten sowie eine bevorzugte und kostenlose Lieferung. In einigen Städten ist auch eine Lieferung am selben Tag möglich. Die Aktionswoche beginnt am 21. Mai um Mitternacht und endet am 27. Mai um 23.59 Uhr.

Alle Angebote bzw. einzelne Produktdeals findet ihr zum Start auf der Unterseite für Alltagsprodukte bzw. in den Tagesangeboten. Amazon Prime kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

