Smart Home

Anker plant eine neue Produktkategorie für 2025

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar
Anker Eufy Smart Display E10

Anker ist dafür bekannt, dass man gerne neue Bereiche testet und dafür nutzt man in erster Linie die Untermarke „Eufy“. In den kommenden Wochen steht hier erneut ein ganz neues Produkt an, denn wir bekommen das erste „Smart Display“.

Genau genommen erwartet uns das Eufy Smart Display E10, welches mit einem 8 Zoll großen HD-Display ausgestattet ist. Man kann es nicht nur stationär nutzen, es gibt auch einen 5.000 mAh starken Akku, der für einen vollen Tag reichen soll.

Anker Eufy Smart Display E10 Details

Der Fokus des smarten Displays liegt auf den Produkten von Anker und Eufy, also auf den Türklingeln, den Sicherheitskameras oder dem Babyfon. Die Details sind vorab bei Reddit aufgetaucht und deuten hier keine Drittanbieterintegration an.

Wir wissen also nicht, ob man auch andere Dinge mit dem Eufy E10 machen kann, wie beispielsweise Streaming. Einen Preis und ein Datum gibt es derzeit noch nicht, es dürfte aber bald losgehen und die Details klingen nach einem günstigen Preis.

Apple Watch Ultra 2 Schwarz Milanaise Hand

Apple plant eine neue Wearable-Ära ab 2027

Apple macht laut Mark Gurman von Bloomberg derzeit große Fortschritte bei der Entwicklung eines neuen Chips, der für smarte Brillen…

9. Mai 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Stefan K. 🌀
    sagt am

    Wenn das Ding auch Streaming über die bekannten Dienste erlauben würde, könnte ich mir das bei mir Zuhause verdammt gut vorstellen. Habe eh keinen Fernseher, da wäre ein tragbarer Monitor sehr verlockend. 🤔

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip.de / Smart Home / ...
Weitere Neuigkeiten
Mein Tipp der Woche: Apple Watch (Ultra) Elago Ladestation
in Kommentar
Ikea Mer Laden
backFlip 32/2025: IKEA geht ganz neue Wege bei Elektroautos
in backFlip
Edeka
EDEKA stellt Genuss+ Programm ein
in Handel
Flugzeug
EU-Verbraucherschutz: Online-Reisebüros verbessern Information und Erstattung
in Dienste
Digitaler Türspion: Gericht untersagt Nutzung trotz Sehbehinderung
in Smart Home
ERGO setzt auf visuelle Schadenserkennung per App
in Mobilität
EnBW erweitert Schnellladenetz am REWE-Center in Braunschweig
in Mobilität
Playstation Icons
PlayStation: Sony hält an Live-Serive-Spielen trotz Kritik fest
in Gaming
Home Assistant Green: Das Profi-Smart-Home für Einsteiger hat mich überzeugt
in Smart Home
Tesla Model 3 2024 Performance Header
Neues Tesla Model 3 mit über 800 km Reichweite
in Mobilität