Anker plant eine neue Produktkategorie für 2025

Anker ist dafür bekannt, dass man gerne neue Bereiche testet und dafür nutzt man in erster Linie die Untermarke „Eufy“. In den kommenden Wochen steht hier erneut ein ganz neues Produkt an, denn wir bekommen das erste „Smart Display“.

Genau genommen erwartet uns das Eufy Smart Display E10, welches mit einem 8 Zoll großen HD-Display ausgestattet ist. Man kann es nicht nur stationär nutzen, es gibt auch einen 5.000 mAh starken Akku, der für einen vollen Tag reichen soll.

Der Fokus des smarten Displays liegt auf den Produkten von Anker und Eufy, also auf den Türklingeln, den Sicherheitskameras oder dem Babyfon. Die Details sind vorab bei Reddit aufgetaucht und deuten hier keine Drittanbieterintegration an.

Wir wissen also nicht, ob man auch andere Dinge mit dem Eufy E10 machen kann, wie beispielsweise Streaming. Einen Preis und ein Datum gibt es derzeit noch nicht, es dürfte aber bald losgehen und die Details klingen nach einem günstigen Preis.