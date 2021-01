Aral schließt sich RECUP-Pfandsystem an

Pilotprojekt: Schokoriegel in papierbasierter Verpackung

Mars Wrigley bietet erstmals und gemeinsam mit dem Handelspartner EDEKA Minden-Hannover einen Schokoladenriegel in einer papierbasierten Verpackung an. Bei den rund 100.000 9er-Multipacks des Schokoriegels BALISTO in der Variante Honig-Mandel bestehen die Verpackungen des Einzelriegels wie auch des Umkartons zu…28. Januar 2021 JETZT LESEN →