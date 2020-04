Congstar Prepaid: Online-Guthabenabfrage gestört

Für Prepaid-Kunden von Congstar ist seit mehreren Tagen die Online-Guthabenabfrage gestört. Das betrifft auch die Nutzer von Ja! Mobil und Penny Mobil.

Weder in den offiziellen Apps, noch auf der Website von Congstar bzw. den REWE-Marken lässt sich der aktuelle Guthabenstand derzeit abrufen. Congstar arbeitet bereits an einer Lösung des Problems und weist hauseigene Kunden in der Congstar-App auch auf diesen Fehler hin.

-->

Die Abfrage des aktuellen Guthabenstandes über das Mobilfunknetz klappt weiterhin. Dafür gibt man wie üblich einfach *100# in die Telefon-App ein und startet den Wählvorgang.

Die Guthabenabfrage per App ist aktuell leider gestört 🙁. Wir arbeiten aber bereits daran, es wieder in Gang zu bekommen. Gruß Steffi — congstar Hilfe (@congstar_hilfe) April 21, 2020

Drillisch Allnet-Flats: Vier neue Aktionstarife gestartet Ab sofort starten wieder neue Aktionstarife bei verschiedenen Drillisch-Mobilfunkmarken, die alle bis zum 28. April 2020 um 11 Uhr verfügbar sind. Ab heute gibt es Aktionstarife von den Drillisch-Marken winSIM, PremiumSIM, Simply und handyvertrag.de. Je nach Tarif gibt es mehr…21. April 2020 JETZT LESEN →

Teilen

-->