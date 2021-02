Disney nennt Termine für Loki, Star Wars: The Bad Batch und mehr

Disney hat heute eine Roadmap für kommende Original-Serien genannt, darunter auch Loki und Star Wars: The Bad Batch. Disney+ ist jetzt etwas teurer, dafür wächst das Angebot an exklusiven Inhalten in diesem Jahr.

Man macht das außerdem ganz geschickt, denn neue Serien werden gezeilt über die einzelnen Monate verteilt und die Folgen einzeln ausgestrahlt. Wer also zum Beispiel bei Marvel dabei bleiben will, der benötigt ein Abo.

Disney+ Premieren-Daten

MÄRZ

19. März – „Falcon and the Winter Soldier”

26. März – „ Mighty Ducks: Gamechangers”

APRIL

16. April – „Big Shot”

MAI

04. Mai – „Star Wars: The Bad Batch“

14. Mai – „High School Musical: Das Musical: Die Serie“ – Staffel 2

JUNI

11. Juni – „Loki”

11. Juni – „Zenimation” – Staffel 2

25. Juni – „Mysterious Benedict Society“

JULI

02. Juli – „Monsters At Work“

16. Juli – „Turner & Hooch“

23. Juli – „Chip ‘N’ Dale: Park Life“

