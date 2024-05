Dyson steigt in eine neue Produktkategorie ein

Dyson hat in den letzten Jahren das ein oder andere Experiment auf den Markt gebracht und wollte sogar einst ein Elektroauto realisieren. Jetzt steigt man wieder in eine neue Kategorie ein, dieses Mal geht die Marke allerdings auf Nummer sicher.

Mit dem Dyson WashG1 hat man heute den ersten Wischsauger der Marke offiziell vorgestellt. Dieser besitzt Mikrofaserwalzen, die sich in entgegengesetzte Richtung drehen und der Wassertank besitzt ein Fassungsvermögen von 1 Liter (290 qm).

Dyson wirbt mit einer starken Saugleistung und einem „innovativen Trennsystem“ für Schmutzpartikel und Wasser. Nach dem Gebrauch können sich die Walzen im Dyson WashG1 selbst reinigen und es gibt noch drei Stufen (Niedrig, Mittel, Max).

Optisch erinnert der Wischsauger an die anderen Produkte von Dyson, so hofft man sicher, dass die Kunden den Preis von 699 Euro, was für einen Wischsauger nicht gerade günstig ist, mitgehen. Marktstart des Dyson WashG1 ist am 24. Juni.

Weitere Informationen zum Dyson WashG1 wird es später auf der Webseite von Dyson geben und falls ihr einen Dyson Demo Store in der Nähe habt, dann könnt ihr auch dort vorbeischauen. Mal schauen, ob Dyson das Portfolio später ausbaut.

PlayStation 5 Pro kommt: Sony plant wohl großes Showcase Es gibt schon länger Gerüchte, dass Sony ein großes PlayStation Showcase für Mai geplant hat und laut Jeff Grubb ist das weiterhin der Fall. Das Event könnte schon sehr bald […]12. Mai 2024 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->