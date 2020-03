HERE WeGo Navigation unterstützt CarPlay

Die HERE WeGo Navigation unterstützt ab sofort CarPlay. Das benötigte Update wird derzeit im App Store verteilt.

Ich wollte meinen Augen kaum trauen, als ich den heutigen Changelog zu Version 2.0.53 der HERE WeGo Navigation im App Store gesehen habe. Ich bin ehrlich, dass CarPlay irgendwann für die kostenfreie App kommt, hatte ich bereits abgeschrieben. Für mich hat das dazu geführt, dass ich die – meines Erachtens eigentlich sehr brauchbare Offline-Navigation – im Auto überhaupt nicht mehr genutzt habe.

-->

Nun ist es aber soweit: HERE WeGo unterstützt CarPlay. Nutzer können nun die Navigationsfunktion von HERE WeGo direkt auf dem integrierten Display ihres Autos nutzen. Ich werde das Ganze in den nächsten Tagen mal in Ruhe ausprobieren. Bisher nutze ich für die Offline-Navigation vor allem Sygic und für die Online-Navigation Apple Karten.

RSS-Reader: NetNewsWire 5.0 für iOS ist da Der RSS-Reader NetNewsWire steht ab sofort auch für iOS bzw. iPadOS in Version 5.0 bereit. Mit der App lassen sich RSS-Feeds abonnieren, auch über Drittanbeiter. NetNewsWire für iOS ist da und damit eine gelungene RSS-Reader-App für mobile Apple-Geräte. Die Software…9. März 2020 JETZT LESEN →

Teilen

-->