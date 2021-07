Honor Magic 3: Die Front erinnert an Huawei

Honor ist jetzt unabhängig von Huawei und man hat letzte Woche bestätigt, dass wir bald eine neue Magic-Reihe in Deutschland sehen werden. Das Honor Magic 3 (Pro?) ist ein Android-Flaggschiff mit Google-Apps und vielem mehr.

Honor Magic 3 = Huawei P40 Pro?

Doch wie sieht das Honor Magic 3 aus? Auf Weibo hat Honor nun ein sehr kurzes Teaservideo zur neue Magic-Reihe veröffentlicht Man sieht den Teaser von letzter Woche, der wohl die Kamera zeigt, aber man zeigt auch die neue Front:

-->

Eines der neuen Modelle scheint also eine Dual-Frontkamera zu haben und das Display ist an den Seiten leicht abgerundet. Da das nur mit OLED möglich ist, kann man also auch von einem OLED-Panel (Samsung oder BOE) ausgehen.

Ich musste aber vor allem an Huawei denken, denn das Honor Magic 3 sieht wie ein Huawei P40 Pro bei der Front aus. Es würde mich nicht wundern, wenn das sie Basis war und Honor jetzt nur Hardware und Software angepasst hat.

Honor Magic Fold: Ein faltbares Modell steht bald an Vor ein paar Wochen haben wir gehört, dass Honor ein faltbares Smartphone plant und kurz danach hat man sich mehrere Namen für die Magic-Reihe sichern lassen. Darunter auch Bezeichnungen wie ein „Magic Flip“ oder „Magic Fold“. Mittlerweile ist bekannt, dass…16. Juli 2021 JETZT LESEN →

-->