Mähroboter: Anker steigt in neue Produktkategorie ein

Anker ist dafür bekannt, dass man gerne neue Produktkategorien erobert und in diesem Jahr will man mit Mährobotern durchstarten. Der Schritt wurde schon Ende letzten Jahres bestätigt und Anker nutzt dafür die bekannte Untermarke „Eufy“.

Konkret geht es um den Eufy E15 und den Eufy E18, die ab dem 31. März laut Anker ausgeliefert werden und somit perfekt zur Sommersaison da sind. Der E18 liegt bei 1.799 Euro und der E15 bei 1.499 Euro, Vorbesteller sparen ein paar hundert Euro.

Eufy E18 Umfang

Anker verspricht, dass man „einfach auspacken und loslegen“ kann, vor allem die Bedienung über die App soll sehr leicht sein. Für die Ortung sorgt ein TrueVision-Kamerasystem mit mehreren Kameras und hier sind noch die Details im Überblick:

  • Maße Mähroboter: 60,3 x 39,4 x 31,8 Zentimeter bei 12,5 Kilometern
  • Maße Basistation: 72,7 x 48 x 45,2 Zentimeter bei 6,5 Kilometern
  • Verbindungsart: GPS und 4G
  • Geräuschpegel: weniger als 55 Dezibel
  • Wasserschutzklasse: IPX6 (Schutz gegen starkes Strahlwasser)
  • Schnittbreite: 20,3 Zentimeter
  • Schnitthöhe: 2,5 bis 7,5 Zentimeter
  • Maximale Steigung: 40 Prozent bzw. 18 Grad

Weitere Details und die Aktion für Vorbesteller gibt es ab heute auf der Webseite von Eufy. Unterschied? Der Eufy E15 mäht bis zu 800 Quadratmeter, während der Eufy E18 bis zu 1.200 Quadratmeter bearbeiten kann, dafür zahlt man dann mehr.

