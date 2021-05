Marvel Studios: Disney nennt neue Termine für Phase 4

Phase 4 des Marvel Cinematic Universe (MCU) ist angelaufen, auch wenn sich durch die Pandemie einige Dinge verändert und verschoben haben. Heute hat man bei den Marvel Studios daher nochmal ein paar Details für diese Phase genannt.

Marvel feiert das Kino und die Filme

Ein neuer Trailer soll die Filme feiern und Lust auf die kommenden Filme machen, denn bei Disney hofft man nun sicher auch, dass die Kinos bald wieder öffnen und der Rubel wieder rollen kann. Im heutigen Video bewirbt man neben den alten Filmen auch die kommenden, also Black Widow (Juli) und Shang-Chi (September).

Außerdem gibt es auch (erstmals?) Szenen von Eternals zu sehen, der dann am 5. November in die Kinos kommt. Und in den letzten Sekunden nennt man bei den Marvel Studios dann noch weitere Details für 2022 und auch darüber hinaus:

Spider-Man: No Way Home (17. Dezember 2021)

Doctor Strange: In the Multiverse of Madness (25. März 2022)

Thor: Love and Thunder (6. Mai 2022)

Black Pander: Wakanda Forever (8. Juli 2022)

The Marvels (11. November 2022)

Ant-Man and the Wasp: Quantumania (17. Februar 2023)

Guardians of the Galaxy Vol. 3 (5. Mai 2023)

Ganz am Ende teasert man dann auch noch einen Film mit den Fantastic Four an. Durch die Pandemie und die Verzögerungen kommt da nun also eine vollgepackte Liste an Filmen auf uns zu, die mit Serien bei Disney+ ergänzt wird. Marvel-Fans hatten nun eine längere Durststrecke, doch jetzt geht es wieder so richtig los.

