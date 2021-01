Members Only bei MediaMarkt: Neue Rabatte für Club-Mitglieder sind da

MediaMarkt bietet unter dem Motto „Members Only“ in dieser Woche erneut verschiedene Rabatte für seine Club-Mitglieder an. Diese laufen parallel zur Xiaomi Week.

Nach nun zwei Wochen Pause, legt man mit den Members-Only-Deals wieder los. Die neuen MediaMarkt Club-Angebote sind ab sofort im MediaMarkt Onlineshop zu haben. Online muss man sich dabei wie üblich nur als Club-Mitglied einloggen, dann wird der angezeigte Club-Preis automatisch gewährt.

Diesmal mit dabei ist unter anderem die LG DSK8 Soundbar oder verschiedene Ausführungen des Bluetooth-Lautsprechers SONY SRS-XB23. Ein Preisvergleich sollte vor einem Kauf wie üblich dennoch durchgeführt werden. Außerdem sei noch auf die Xiaomi Week MediaMarkt und Saturn verwiesen. Dort gibt es eine breitere Auswahl an Angeboten.

MediaMarkt: Gratis Club-Mitgliedschaft

Wer noch nicht Mitglied im MediaMarkt Club ist, kann dies nachholen und dann ebenfalls an der Members-Only-Aktion und weiteren Club-Aktionen teilnehmen. Die Mitgliedschaft ist kostenlos. Bestehende Mitglieder sollten bereits per Newsletter und eventuell sogar per Post über die Aktion informiert worden sein.

Außer solche Rabatte erhält man beim MediaMarkt Club unter anderem ein Willkommens-Coupon für Neumitglieder, Einladungen zu lokalen Events, eine auf 28 Tage verlängerte Umtauschzeit oder ein digitales Kundenkonto, in dem alle Quittungen von getätigten Einkäufen gespeichert werden sowie Geburtstags-Gutscheine.

