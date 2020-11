N26 startet Premiumkonto N26 Smart

N26 hat heute die Einführung des neuen Premiumkontos N26 Smart angekündigt. Zudem baut man die bestehenden Kontomodelle um.

Neben N26 You und N26 Metal ist N26 Smart das dritte Premiumkonto der Bank N26. Das neue Kontomodell kostet 4,90 € pro Monat. Damit ist es nur halb so teuer wie N26 You. Mit N26 Smart erhalten Kunden persönlichen Support per Telefon oder Chat in der App, bis zu N26 Spaces bzw. Shared Spaces und die Aufrundungsregel.

N26 Smart mit Aufrundungsregel

Mit der N26 Aufrundungsregel werden Kartenzahlungen automatisch auf den nächsten Euro aufgerundet. Die Differenz wird automatisch auf einen ausgewählten Space überwiesen. Nutzer von N26 Smart können zudem bis zu fünfmal pro Monat kostenlos Bargeld abheben (mit CASH26 unbegrenzt), weltweit gebührenfrei in jeder Währung bezahlen und Partnerangeboten nutzen.

N26 Smart Kunden erhalten zudem wie üblich Zugriff auf Push-Nachrichten in Echtzeit und automatische Kategorisierung aller Ausgaben mit dem Statistik-Feature. Für die physische N26 Smart Mastercard können Kunden aus fünf Farben wählen: Aqua, Rhabarber, Sand, Schiefer und Ozean.

N26 kündigt weitere Anpassungen an

Die Einführung von N26 Smart ist laut N26 der Auftakt zu einer ganzen Reihe von Neuerungen, die für alle N26-Konten geplant sind. In den nächsten Monaten stehen demnach u.a. folgende Änderungen an:

Das N26 Standard Konto wird zukünftig über digitale Karten verfügen und bleibt weiterhin kostenlos. Für das Standardkonto werden auch weiterhin physische Karten verfügbar sein, wie uns N26 auf Nachfrage bestätigte.

Aus N26 You wird N26 International: Zitat: „Mit einer Vielzahl neuer und bewährter Funktionen wir N26 International flexibles Banking über Ländergrenzen hinweg ermöglichen, damit Kunden beim Reisen, Shoppen und Auslandsüberweisungen sparen können."

N26 Metal wird zu N26 Unlimited: Zitat: „ein digitales Konto mit noch mehr exklusiven Vorteilen und Angeboten“

Alle Funktionen von N26 Smart sind auch für Freelancer und Selbstständige verfügbar. Das Kontomodell N26 Business Smart bietet Geschäftskunden neben allen Funktionen von N26 Smart auch Rabatte bei Partnermarken und 0,1 % Cashback auf Kartenzahlungen.

