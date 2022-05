Neuigkeiten zu den Apple AirPods für 2022

Mark Gurman hat in seinem wöchentlichen Newsletter für Bloomberg mal wieder ein paar Details bezüglich Apple verraten. Es ging unter anderem und Fitness+ und Apple Pay (beide Dienste sollen erweitert werden), aber auch um die AirPods.

AirPods Pro: Neue Generation im Herbst

So soll die zweite Generation der AirPods Pro im Herbst auf den Markt kommen, das haben wir jetzt schon häufiger gehört. Herbst oder Q3 werden gerne von den guten Quellen genannt, ein Marktstart im September (mit den iPhones) wäre denkbar.

Die normalen AirPods sollen in diesem Jahr kein Upgrade bekommen, die aktuelle Generation wurde aber auch erst im Herbst letzten Jahres gezeigt. Sie ähnelt jetzt dem Pro-Modell (nur ohne ANC), daher könnten dort die Stängel verschwinden.

AirPods Max: Neue Farben für 2022

Und sonst? Was ist mit den AirPods Max? Der Over-Ear-Kopfhörer von Apple wird zwar in diesem Jahr auch zwei Jahre alt, aber es soll noch kein Upgrade geben. Und das mögliche Sport-Modell, was mal im Raum stand, ist wohl auch Geschichte.

Stattdessen soll Apple neue Farben für den Kopfhörer geplant haben, welche die Verkaufszahlen im Winter ankurbeln sollen. Mark Gurman hofft auch auf eine kleine Preissenkung, denn mit über 600 Euro ist das Modell weiterhin extrem teuer.

