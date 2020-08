Samsung Galaxy Buds Live vorgestellt

Samsung hat heute die Galaxy Buds Live vorgestellt, die im Vorfeld auch gerne als „Beans“ bekannt waren, da sie die Form einer Bohne haben. Samsung wird das Modell in Mystic Bronze, Mystic Black, Mystic White anbieten und wir sprechen über 184 Euro. Marktstart in Deutschland ist laut Samsung am 21. August.

-->

Wundert euch nicht über den krummen Preis, die UVP lautet eigentlich 189 Euro, aber Samsung hat die Mwst. direkt reduziert. Und da die Mwst. erst 2021 wieder angehoben wird, werden wir diesen Preis nie sehen. Die Samsung Galaxy Buds Live sollten noch heute im Online Store von Samsung auftauchen.

Samsung Galaxy Buds Live mit ANC

Es ist das erste Buds-Modell mit ANC, sprich einer aktiven Geräuschunterdrückung und wir sprechen über eine Laufzeit von 6 Stunden mit ANC. Mit Bixby Wake-Up (hört immer zu) sind es 5,5 Stunden und ohne alles sind es 8 Stunden. Das Case besitzt einen eigenen Akku (472 mAh) und kann über Qi geladen werden.

Gesteuert wird über Touch, es gibt natürlich Bluetooth 5, man kann die Galaxy Buds Live mit jedem Bluetooth-Gerät nutzen und ich bin ehrlich: Ich habe sie noch nicht testen können, aber ich kann mir auch noch nicht vorstellen, wie dieses Modell sicher im Ohr sitzen soll. Da wird ein Test sehr interessant sein.

Xiaomi: Neuer Kopfhörer mit ANC entdeckt Xiaomi wird wohl bald ein neues Produkt namens „Mi Active Noise Cancelling Wireless Earphones“ auf den Markt bringen. Ein Eintrag bei der Bluetooth SIG deutet an, dass die Ankündigung und der Marktstart sehr bald stattfinden. Besonders viele Details liefert ein…3. August 2020 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->