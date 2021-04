Saw: Horror-Filmreihe soll als Serie kommen

Saw ist eine der erfolgreichsten Horror-Filmreihen der letzten Jahre und konnte nicht nur viele Menschen ins Kino locken, sondern war auch finanziell erfolgreich. Nun könnte der Schritt zu einer Serie anstehen, das hat Deadline erfahren.

Lionsgate mit Fokus auf mehr Serien

Der Fokus von Lionsgate ist, vor allem während der Pandemie, verstärkt auf Serien gerückt und man hat die Zahl der produzierten Serien in diesem Jahr verdoppelt. Nun soll auch Saw als Serie umgesetzt werden und die Gespräche laufen schon.

Von offizieller Seite wollte man übrigens nur verraten, dass man für Saw derzeit neue Möglichkeiten „erkundet“, aber die Information stammt aus einem Interview mit Kevin Beggs von Lionsgate und ich würde sie daher mal als sicher einstufen.

Der Zeitpunkt ist vermutlich auch kein Zufall, denn im Mai startet ein neuer Saw-Film in den USA in den Kinos, der im September auch bei uns zu sehen sein wird. Da will man sicher etwas Marketing betreiben. Gut möglich, dass man die Saw-Serie nach dem Kinostart bestätigt und dann weitere Details dazu nennen wird.

