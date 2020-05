Sky Q: Diese UHD-Inhalte kommen im Juni

Auf Sky Q landen auch im Juni wieder verschiedene Inhalte in Ultra-HD-Auflösung. Diese hat Sky heute mitgeteilt.

Um die Sky-Programme in UHD zu sehen, benötigen Kunden einen 4K-tauglichen Fernseher, einen Sky Q Receiver, sowie das jeweils passende Sky Programmpaket (Bundesliga, Sport, Cinema oder Entertainment), plus die zubuchbare HD/UHD-Option. Weitere UHD-Inhalte sind etwa über die YouTube App auf Sky Q verfügbar.

-->

Auf Sky Q gibt es aktuell mehr als 100 Kinofilme bzw. Serien aller Genres in UHD auf Abruf. Neu im Juni erhalten Sky Q Kunden mit Cinema Paket unter anderem „Planet der Affen – Revolution“, „Downton Abbey“ oder das Sky Original „Devils“ auf Abruf.

Sky Q: Neue UHD-Inhalte im Juni 2020

Devils (Sky Original), 10 Epsioden, 1 Episode pro Woche 28.05.2020

Planet der Affen – Revolution 01.06.2020

White Boy Rick 04.06.2020

Downton Abbey 05.06.2020

Pets 2 07.06.2020

Jerry Maguire – Spiel des Lebens 10.06.2020

Everest – Ein Yeti will hoch hinaus 12.06.2020

Angry Birds 2 18.06.2020

Niemandsland – The Aftermath 20.06.2020

Das Schicksal ist ein mieser Verräter 25.06.2020

Unterdessen geht die Fußball-Bundesliga in die Schlussphase der Saison. Und mit Sky Q sehen Kunden mit Bundesliga-Paket auch Spiele in Ultra-HD.

Die UHD-Sporthighlights auf Sky Q im Juni

29.Spieltag

Samstag 30.05.2020 18:30 Bayern – Düsseldorf

Sonntag 31.05.2020 18:00 Paderborn – Dortmund

Samstag 30.05.2020 18:30 Bayern – Düsseldorf Sonntag 31.05.2020 18:00 Paderborn – Dortmund 30.Spieltag

Samstag 06.06.2020 15:30 Leverkusen – Bayern

Samstag 06.06.2020 18:30 Dortmund – Hertha

Samstag 06.06.2020 15:30 Leverkusen – Bayern Samstag 06.06.2020 18:30 Dortmund – Hertha 31.Spieltag

Samstag 13.06.2020 18:30 Bayern – Mönchengladbach

Sonntag 14.06.2020 18:00 Schalke – Leverkusen

Samstag 13.06.2020 18:30 Bayern – Mönchengladbach Sonntag 14.06.2020 18:00 Schalke – Leverkusen 32.Spieltag

Dienstag 16.06.2020 20:30 Bremen – Bayern

Mittwoch 17.06.2020 20:30 Dortmund – Mainz

Mit dem Sky Entertainment Plus Paket haben Sky Q Kunden auch die Möglichkeit, direkt auf Netflix-Programme in UHD-Qualität zuzugreifen. Sky Q Kunden mit Satellitenanschluss können durch Zubuchung von HD Plus neben 23 privaten HD-Sendern zusätzlich lineare TV-Sender in UHD empfangen.

Zu Sky Q →

mit Affiliate-Links [?]Teilen

-->