Speicherwoche bei MediaMarkt und Saturn gestartet

MediaMarkt und Saturn bieten im Rahmen der „Speicherwoche“ bis kommenden Montag verschiedene Rabatte an.

Beim zuletzt abgelaufenen „Members Only“ verkauft MediaMarkt meist nur einige wenige reduzierte Artikel für seine Club-Mitglieder, ergänzend laufen aber wie üblich noch andere Aktionen. Auf eine möchte ich hiermit verweisen.

So findet bei Saturn und auch bei MediaMarkt aktuell nicht nur die „Preis-Ansage“ statt, sondern in dieser Woche ebenfalls auch die „Speicherwoche“. Im Rahmen der Aktion gibt es Festplatten, NVMe SSD, USB-Sticks, microSD-Karten und einiges mehr an Speicherzubehör zu rabattierten Preisen.

Die Artikel der Aktion werden versandkostenfrei verschickt. Ein Preisvergleich sollte vor einem Kauf wie üblich dennoch durchgeführt werden. Zu haben sind die reduzierten Preise bis zum 1. März 2021 um 9 Uhr.

