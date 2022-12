Volkswagen One Infotainmentsystem: Das ist der Plan für die Android-Zukunft

Ich habe hier gestern ein paar persönliche Zeilen zur Software der Volkswagen AG geschrieben und bei einem Kritikpunkt muss ich das ein bisschen einordnen, da ich heute mit Cariad gesprochen habe, der Software-Sparte der Volkswagen AG.

Es bleibt dabei, der aktuelle Stand ist nicht optimal und das Durcheinander bei den MEB-Modellen für mich keine gute Lösung. Dabei habe ich den Cupra Born als Beispiel genannt und auch heute hat die Software bei mir wieder Probleme gemacht.

Das Volkswagen One Infotainmentsystem

Ich habe aber auch kritisiert, dass es keine einheitliche Strategie bei Volkswagen gibt. Aktuell wird Software 1.1 genutzt und Software 2.0 kommt erst später, es wäre sogar möglich, dass es 2030 wird. Allerdings sehen wir mit dem elektrischen Macan eine „Software Premium“, die auf Android Automotive (Open Source) aufbaut.

Diese wird gerne als Software 1.2 bezeichnet und sie wird tatsächlich nicht nur bei den Premium-Marken zum Einsatz kommen. Letztes Jahr wurde noch betont, dass das eine Lösung für Audi und Porsche mit der PPE-Plattform sei. Dem ist aber nicht so, diese neue Software werden wir danach auch bei den Volumenmarken sehen.

Konkret heißt das: Die MEB-Plattform der Volkswagen AG wird ebenfalls Android Automotive als Basis nutzen. Eine Roadmap wollte man mir noch nicht nennen, die Premium-Marken machen aber den Anfang. Sowas ist in der Tech-Branche üblich.

Für die Software 1.2 wird auch neue Hardware für das Infotainmentsystem benötigt und ich wollte wissen, ob wir MEB+ abwarten müssen, die Weiterentwicklung der MEB-Plattform. Nein, das wird schon vorher bei normalen MEB-Modellen passieren.

Entsprechende Verhandlungen für neue Hardware laufen schon, aber da konnte ich nicht in Erfahrung bringen, wer die Basis liefert. Qualcomm ist zwar ab 2026 ein Partner der Volkswagen AG und versorgt andere Marken mit Hardware für Android Automotive, allerdings nicht hier. Das wird vermutlich erst 2023 kommuniziert.

Der Volkswagen Group App Store

Also, was bedeutet das? Die Volkswagen AG entwickelt momentan ein VW.OS, das viele Open Source-Teile nutzt, darunter auch Android. Das wird einheitlich für alle Konzernmarken. Doch man wird das Infotainmentsystem schon vorher vereinen.

Bei Cariad nennt man das momentan One Infotainmentsystem.

Die Basis wird Android Automotive sein und Porsche und Audi machen ab 2024 den Anfang. Danach folgen VW, Skoda und Co. mit den MEB-Modellen. Bedeutet das nun, dass wir also bald den Google Play Store in einem neuen VW ID sehen?

Nein, die Volkswagen AG entwickelt einen eigene Group App Store. Hier muss man selbst mit den Entwicklern verhandeln. Will man also Spotify, TuneIn und Co., dann muss man sich darum bemühen. Volkswagen will es ohne Google versuchen.

Man wollte mir nicht sagen, welche Apps zum Start dabei sind, vermutlich gibt es auch noch aktive Verhandlungen. Ich wollte auch wissen, ob es Apps von Google (wie Maps oder YouTube) gibt, aber auch darauf bekam ich keine klare Antwort.

Cariad befindet sich im Gespräch mit allen wichtigen Partnern.

In der zweiten Jahreshälfte 2023 startet die Kommunikation für die ersten PPE-Elektroautos, die Android Automotive nutzen, dann gibt es die Details. Wobei es auch sein kann, dass die Konzernmarken eigene Apps für ihre Flotte organisieren.

Man kann sich das wie beim iPhone vorstellen. Im Kern nutzen ein iPhone SE und iPhone 14 Pro die gleiche Basis, aber es gibt Unterschiede bei der Kamerasoftware, bei der Leistung für Spiele und mehr. Diesen Ansatz sehen wir auch in den Autos.

Ein paar persönliche Worte zum Ende

Das ist für mich eine gute Nachricht. Es wird zwar ein paar Jahre dauern, bis wir die einheitliche Software bei der Volkswagen AG sehen, aber es passiert. Und Android Automotive ist eine gute Basis für Apps – sofern man diese organisieren kann.

Wir haben bei Huawei gesehen, wie schlecht das ohne Google läuft. Wobei man in einem Auto natürlich deutlich weniger Apps benötigt. Dennoch, es ist riskant, wenn man es selbst macht, da die Entwickler hier natürlich auch mitspielen müssen.

Momentan sind das nicht viele Apps, aber wie sieht es 2030 aus?

Volkswagen wird übrigens viele Teile von Software 1.2 bei Software 2.0 nutzen, man entwickelt also nicht zwei unterschiedliche Lösungen. Da man eigene Apps und Dienste für Android Automotive entwickelt, will man diese langfristig verwenden.

Das wird ein spannender Wechsel für die Volkswagen AG, die in Zukunft erst die Software und dann die Autos entwickeln wollen. Doch man sieht auch, wie komplex das alles ist, denn diese ganzen Schritte waren schon deutlich früher geplant.

Eine Sache noch: Software 1.2 für einen Porsche wird nicht gleich Software 1.2 für einen Skoda sein. Doch die Basis wird gleich sein, also Dinge wie Spotify, TuneIn und Co. gibt es für beide Marken. Genau das war es, was ich erst kritisiert habe.

2023 wird ein sehr spannendes Jahr für die Volkswagen AG, wir werden sehen, wohin die Reise ab 2024 und 2025 geht. Vor allem das zweite Halbjahr rund um die IAA in München wird sicher ein Fest der Ankündigungen aller Konzernmarken.

Hier noch eine kurze Zusammenfassung

Die Volkswagen AG entwickelt Software 1.1 für die aktuellen MEB-Modelle weiter, wird aber irgendwann zu Software 1.2 wechseln, die auf Android Automotive aufbaut. Den Anfang machen die ersten PPE-Modelle von Porsche und Audi, hier geht es mit Software 1.2 los und das wird als „Software Premium“ bezeichnet. Es wird Unterschiede zwischen den Volumen- und Premiummarken geben, aber diese sind noch unklar. Das One Infotainmentsystem kommt aber vor VW.OS. Einen offiziellen Zeitraum gibt es nicht, aber ich tippe auf 2025. VW.OS ist eine „neue“ Software der Volkswagen AG, sie baut aber auch auf Software 1.2 auf. Sie sollte mal 2025 kommen, wurde aber verschoben. Es könnte sogar 2030 werden. Die Volkswagen AG nutzt zwar Android Automotive (Software 1.2) und Teile von Android (Software 2.0), aber nur als Open Source-Version und ohne Google. Es wird einen eigenen Store für Apps geben, den die Konzernmarken der Volkswagen AG nutzen können, somit soll die gleiche Basis wie Spotify und Co. gewährleistet sein. Für die Entwicklung der Basis-Software ist Cariad verantwortlich, doch die VW-Marken haben auch eigene Freiheiten und können auf Wunsch eigene Apps und Dienste entwickeln, mit denen sie sich abheben. Ich persönlich gehe davon aus, dass wir Details wie Optik, Apps, Hardware und Co. nächstes Jahr im Rahmen der IAA erfahren werden.

