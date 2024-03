VW ID.3 GTX: Neues Performance-Elektroauto für 2024 vorgestellt

Volkswagen hat heute wie erwartet zwei neue GTX-Modelle vorgestellt, dazu zählt auch der VW ID.7 GTX Tourer mit 250 kW (340 PS). Diesen bezeichnet Volkswagen als bisher stärksten Kombi der Marke, die Technik ist allerdings soweit bekannt.

VW ID.3 GTX kommt in zwei Versionen

Während Volkswagen die bekannte MEB-Dual-Motor-Technik der SUVs in den Kombi packt, so waren viele gespannt, was beim ganz neuen VW ID.3 GTX für 2024 ansteht. Hier gibt es einen Elektromotor, dafür jedoch mit bis zu 240 kW (326 PS).

Es war mal weniger geplant, aber Konkurrenten wie der Volvo EX30 oder MG4 sind mit noch mehr Power ausgestattet, da muss das kompakte Elektroauto mithalten können. Und diese Leistung gibt es dann übrigens auch im neuen Cupra Born VZ.

Von 0 auf 100 km/h geht es in 5,6 Sekunden, der Elektromotor befindet sich an der Hinterachse, es gibt ein neues und adaptives Sport-DCC, die Reichweite liegt bei ca. 600 km, da es einen Akku mit 79 kWh gibt und geladen wird hier mit 175 kW.

Beim VW ID.3 gibt es jedoch einen kleinen Unterschied, denn wir bekommen zwei GTX-Modelle, das sind die Daten für den VW ID.3 GTX Performance. Der normale VW ID.3 GTX kommt mit 210 kW (286 PS) daher. Das sind die Daten des neuen Elektromotors von VW und das sollte auch einst die maximale Leistung bleiben.

Wichtige Anmerkung an dieser Stelle: Die 600 km gibt es nur mit der „schwachen“ Version, von Cupra wissen wir, dass die stärkere Version auf ca. 550 km kommt.

Beide Versionen haben 545 Nm Drehmoment, der normale VW ID.3 GTX benötigt für die 100 km/h übrigens 6 Sekunden. Und es gibt noch einen Unterschied, denn der GTX regelt bei 180 km/h ab, die Performance-Version aber erst bei 200 km/h.

Dazu kommt natürlich eine neue und sportlichere Optik für den VW ID.3 GTX und die bekannten GTX-Akzente im Innenraum. Hier begrüßt euch auch direkt ChatGPT als Assistent, den Volkswagen erstmals mit dem neuen VW Golf angekündigt hat.

VW ID.3 GTX wird es nicht leicht haben

Ich bin gespannt, ob das ausreicht, denn die Konkurrenz ist in dieser Klasse bereits bei unter 4 Sekunden angekommen. Das heißt übrigens nicht, dass über 300 PS nicht ausreichen, aber es reichen auch die üblichen 200 PS eines VW ID.3 aus.

Solche Performance-Modelle sprechen eine andere Zielgruppe an, die eben gerne mal beschleunigt, sonst wäre ein VW Golf GTI nicht so erfolgreich über viele Jahre gewesen. Das Fahrverhalten ist natürlich auch wichtig, das kennen wir noch nicht.

Am Ende entscheidet der Kunde und da ist der Preis entscheidend. Was zahlt man für einen VW ID.3 GTX? Das ist noch nicht bekannt, die Preise möchte Volkswagen erst später kommunizieren. Doch was könnte Volkswagen hier in etwa verlangen?

Der große VW ID.3 startet bei 47.595 Euro, der VW ID.3 GTX dürfte die 50.000 Euro knacken, wenn ich mir die anderen GTX-Modelle so anschaue. Der VW ID.3 GTX Performance dürfte, mit dem ein oder anderen Extra, die 55.000 Euro knacken.

Persönliche Meinung: Schön, dass wir doch noch einen VW ID.3 GTX bekommen, das war zum Start der ID-Reihe nicht sicher. Die Leistung der Performance-Version ist auch ausreichend, aber der Preis muss runter, wir sind zu nah am VW Golf R.

Da bekommt man bei Volvo, MG, Tesla und Co. mehr Leistung für das Geld und da werden Kunden vergleichen. Ich glaube nämlich nicht, dass VW hier die GTI-Fans abholt, viele davon werden sich noch einmal einen „echten Verbrenner“ gönnen. In diesem Fall könnte man sich dafür sogar direkt einen richtigen VW Golf R kaufen.

Ich mag diese Fahrzeugklasse und ich mag Performance-Versionen, ich bin nicht grundsätzlich abgeneigt, ganz im Gegenteil, aber der Preis ist halt der Knackpunkt.

