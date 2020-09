Vankyo Leisure 520W portable Beamer startet auf Indiegogo

Seit ein paar Tagen ist der Vankyo Leisure 520W schon unter “coming soon” auf Indiegogo* gelistet und heute startet nun die Kampagne offiziell. Der portable Beamer bringt ein paar interessante Spezifikationen mit und bleibt dabei aber preislich im Rahmen. Aktuell werden hier wohl 119 $ angepeilt.

Der Beamer hat eine Auflösung von 1920 x 1080 Pixel mit einer Helligkeit von 2400 Lumen. Die Größe des 520W beträgt 199 x 154 x 85 mm bei 1100 g.

Als Anschlussmöglichkeiten gibt es HDMI, Android und iOS können schnurlos kommunizieren, USB, Audio out, SD-Kartenslot, AV in.

Die Coming Soon-Seite auf Indiegogo findet ihr hier. Sie ist bereits gestartet. Wir werden voraussichtlich einen Vankyo Leisure 520W für einen Testbericht erhalten. Selbstverständlich halten wir euch darüber auf dem Laufenden.

Info

*Indiegogo ist eine Webplattform, auf der jeder seine Ideen ausführlich vorstellen und dann von der Community finanzieren lassen kann. Sobald ausreichend Geld zusammen gekommen ist, geht das vorgestellte Produkt in Produktion. Die Nutzer gehen also erstmal in Vorleistung, haben aber keine Garantie, dass ihr Projekt ein Erfolg wird, oder wirklich zustande kommt. Finden sich nicht ausreichend Unterstützer, muss keiner zahlen.