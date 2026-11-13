Fintech

Volkswagen Bank startet Zinsanpassung für das Tagesgeldkonto

René Hesse
Von

Die Volkswagen Bank passt ab dem 13. November 2026 den Zinssatz für Neukunden ihres Tagesgeldkontos „Plus Konto TopZins“ auf 3,50 Prozent an. Das Angebot richtet sich an alle Neukunden und gilt für sechs Monate.

Die Bank in Braunschweig passt den Zinssatz ab sofort von zuvor 3,75 Prozent auf 3,50 Prozent an. Nach eigenen Angaben gibt es keine Begrenzung des Anlagebetrags, und die Zinsgutschrift erfolgt monatlich.

Nach Ablauf der sechs Monate gilt der jeweils gültige Standardzinssatz für Tagesgeldkonten. Das Angebot gilt ausschließlich für Neukunden.

Anlagebetrag Zinsen nach 6 Monaten (3,50 % p. a.)
1.000 € 17,50 €
2.500 € 43,75 €
5.000 € 87,50 €
10.000 € 175,00 €
15.000 € 262,50 €
20.000 € 350,00 €
25.000 € 437,50 €
30.000 € 525,00 €
40.000 € 700,00 €
50.000 € 875,00 €

Die Einlagen bei der Volkswagen Bank sind gesetzlich abgesichert. Es besteht die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB) als gesetzliches Einlagensicherungssystem. Die Sicherungsgrenze der EdB beträgt derzeit 100.000 Euro pro Anleger.

Die Bank ist obendrein dem Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. angeschlossen. Für natürliche Personen bedeutet dies: Die maximale Entschädigungssumme pro Person beträgt derzeit 5 Mio. EUR.

Zum Volkswagen Bank Tagesgeld →

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich oder im Depot-Vergleich.


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