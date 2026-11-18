Lebara bietet im Rahmen seiner Black Deals ab sofort 80 GB für dauerhaft 9,99 Euro statt 19,99 Euro monatlich an.

Die zweite Runde der Aktion umfasst insgesamt fünf Mobilfunktarife mit 2 bis 250 GB Datenvolumen. Die reduzierten Lebara-Tarife sind bis einschließlich 30. November 2026 buchbar. Anders als bei manchen zeitlich begrenzten Tarifaktionen sollen die vergünstigten Monatspreise auch danach bestehen bleiben.

Lebara Black Deals: Alle fünf Tarife im Überblick

Die Angebote enthalten jeweils eine Telefonie- und SMS-Flatrate innerhalb Deutschlands. Folgende Black Deals von Lebara stehen zur Auswahl:

2 GB für 2,99 Euro monatlich

10 GB für 3,74 Euro statt 4,99 Euro monatlich

50 GB für 7,49 Euro statt 9,99 Euro monatlich

80 GB für 9,99 Euro statt 19,99 Euro monatlich

250 GB für 19,99 Euro statt 24,99 Euro monatlich

Besonders deutlich fällt die Reduzierung beim 80-GB-Tarif aus. Hier sinkt der reguläre Grundpreis um 50 Prozent. Über einen Zeitraum von 24 Monaten ergibt sich dadurch eine Ersparnis von 240 Euro gegenüber dem regulären Monatspreis. Beim 250-GB-Angebot sind es rechnerisch 120 Euro.

Dauerhafte Preise und flexible Vertragslaufzeiten

Ein wichtiger Punkt: Laut Lebara bleiben sowohl der reduzierte Monatspreis als auch das gebuchte Datenvolumen dauerhaft erhalten, solange der jeweilige Tarif genutzt wird.

Die Aktionskonditionen gelten außerdem nicht ausschließlich für Verträge mit 24 Monaten Laufzeit. Kunden können alternativ einen monatlich kündbaren Flex-Tarif wählen.

Für Wenignutzer dürfte bereits der 2-GB-Tarif interessant sein. Wer regelmäßig größere Datenmengen benötigt, bekommt mit den 80 GB für 9,99 Euro innerhalb dieser Aktion das auffälligste Preis-Leistungs-Verhältnis.

Die Lebara Black Deals laufen bis zum Cyber Monday am 30. November 2026.

Zu den LEBARA-Tarifen →

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