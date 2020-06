ALDI SÜD: Amazfit GTS ab 2. Juli erhältlich

Aldi Süd wird ab dem 2. Juli die Amazfit GTS in den eigenen Filialen anbieten. Die Smartwatch, deren Design an die Apple Watch erinnert, soll dann 99,99 Euro kosten.

Seid ihr auf der Suche nach einer schicken Smartwatch mit Fitness-Fokus, werdet ihr ab dem 2. Juli bei Aldi Süd fündig. Der bekannte Discounter wird dann die Amazfit GTS anbieten, welche vom chinesischen Unternehmen Huami gefertigt wird. Das mag nicht jedem etwas sagen, allerdings steckt der Hersteller ebenfalls hinter den bekannten Xiaomi Mi Band-Modellen und kann daher eine hohe Expertise vorweisen.

-->

Auf den ersten Blick erinnert die Amazfit GTS mit ihrem 1,65 Zoll (4,19 cm) großen AMOLED-Display mit 442 × 348 Pixeln an die Apple Watch. Im Gegensatz zu dieser halten sich die smarten Features allerdings in Grenzen, da ein proprietäres Betriebssystem zum Einsatz kommt. Apps lassen sich daher nicht installieren, im Fitness-Bereich ist die Smartwatch allerdings sehr gut aufgestellt.

So zeichnet die Amazfit GTS neben den Schritten und dem Schlaf ihres Trägers auch 12 verschiedene Sportarten genau auf. Zudem besitzt sie ein integriertes GPS-Modul und kann daher auch ohne verbundenes Smartphone beim Joggen getragen werden. Außerdem soll sie mit ihrem Herzfrequenzsensor selbstständig Arrhythmien erkennen und ist bis zu 5 ATM wasserdicht.

Die weniger umfangreichen smarten Funktionen haben überdies auch noch einen weiteren Vorteil: Die Amazfit GTS bietet laut Hersteller eine Akkulaufzeit von bis zu 14 Tagen, wovon bei realistischer Nutzung immer noch über eine Woche übrigbleiben dürfte.

Aldi Süd-Angebot günstiger als der Online-Handel

Mit diesem Gesamtpaket bietet sich die Amazfit GTS also für all diejenigen an, die auf smarte Funktionen verzichten können und einen verlässlichen Begleiter für den Sport suchen.

Ab dem 2. Juli ist sie bei Aldi Süd in den Farben Grey, Gold und Steel Blue erhältlich. Der Preis in Höhe von 99,99 Euro ist etwas günstiger als der Online-Handel, sodass sich Interessenten noch bis zum Start des Aldi-Angebots gedulden sollten.

Danke Robert! Quelle: ALDI via mydealz

ALDI: Zwei neue Smart TVs mit Dolby Vision Bei ALDI wird es kommende Woche zwei preiswerte Smart TVs von Medion im Angebot geben. Die beiden Smart TVs starten am 25. Juni und sind in den Filialen von ALDI Nord und ALDI Süd erhältlich. Der MEDION X15515 kommt mit…15. Juni 2020 JETZT LESEN →

mit Affiliate-Links [?]Teilen

-->