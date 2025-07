Telekom errichtet City-Mast für 5G in denkmalgeschützter Umgebung

Die Deutsche Telekom hat im Berliner „Großen Tiergarten“, in der Nähe des Brandenburger Tors, einen neuen Mobilfunkmast in Betrieb genommen.

Der sogenannte „City Mast“ wurde speziell für den Einsatz in innerstädtischen Lagen entwickelt. Er soll die 5G-Versorgung bei Großveranstaltungen wie Fanmeilen, Demonstrationen oder in touristisch frequentierten Gebieten verbessern.

Mit einer Höhe von etwa zehn Metern und einem Design, das an eine Straßenlaterne erinnert, fügt sich der Mast unauffällig in das Stadtbild ein. Die Mobilfunkstation deckt unter anderem die Bereiche rund um die Straße des 17. Juni und den Platz des 18. März ab.

Laut der Telekom ist dies das erste Mal, dass ein derartiger Mast in der Nähe des Brandenburger Tors eingesetzt wird. Der Einsatz moderner 5G-Technologie war in diesem Gebiet bisher durch denkmalrechtliche Auflagen eingeschränkt, sodass lediglich LTE zur Verfügung stand.

Der neu eingesetzte Mast erfüllt die Anforderungen des Denkmalschutzes, wodurch nun auch 5G im Bereich des Tiergartens verfügbar ist.

Pilotprojekt mit weiteren Ausbauschritten geplant

Der Aufbau des neuen Mastes erfolgte im Rahmen eines Pilotprojekts, für das bereits Ende 2023 die Planungen begonnen hatten. Es sind drei weitere vergleichbare Standorte in der Umgebung geplant. Die kompakten Masten, die mit 5G im 3,6-Gigahertz-Bereich ausgestattet sind, dienen als sogenannte Mikrozellen. Sie ergänzen das bestehende Makrozellen-Netz und erhöhen so die Netzstabilität in stark frequentierten Bereichen. Die Telekom strebt damit an, auch bei hoher Nutzerdichte eine verlässliche Datenverbindung sicherzustellen.

Obwohl Berlin bereits eine nahezu flächendeckende 5G-Abdeckung aufweist, bleibt der Ausbau in der Innenstadt herausfordernd. Die Stadt hat den Mobilfunkausbau als „überragendes öffentliches Interesse“ eingestuft, wodurch Bauvorhaben rechtlich bevorzugt werden. Dennoch ist die Telekom weiterhin auf geeignete Standorte, insbesondere Dachflächen in dicht bebauten Stadtteilen, angewiesen. In den kommenden Jahren sollen rund 200 zusätzliche Mobilfunkstandorte entstehen. Eigentümer können freie Flächen über die Deutsche Funkturm anbieten.

