Amazon bietet Rabatte für Haul, Kindle und Music Unlimited

Amazon bietet Prime-Mitgliedern zu den Prime Deal Days zusätzliche Rabatte und kostenlose Testzeiträume.

Am 6. und 7. Oktober erhalten Prime-Mitglieder bei Amazon Haul einen zusätzlichen Rabatt von 30 Prozent. Hinzu kommen Aktionen für Kindle Unlimited, Kindle-E-Books und Amazon Music Unlimited.

Kindle Unlimited lässt sich drei Monate für 0 Euro testen. Während der Prime Deal Days bietet Amazon zudem Hunderte Kindle-E-Books ab 1,99 Euro an.

Amazon Music Unlimited bis zu vier Monate kostenlos

Die wichtigsten Aktionen im Überblick:

Prime-Mitglieder, die Amazon Music Unlimited bislang nicht genutzt haben, können den Dienst laut Amazon für begrenzte Zeit vier Monate kostenlos testen. Neukunden erhalten alternativ über ein Alexa-fähiges Gerät drei Monate für 0,99 Euro. Bestehende Kunden mit Einzeltarif können für zwei Monate ohne Aufpreis auf den Familientarif wechseln.

Amazon Music Unlimited umfasst mehr als 100 Millionen Songs sowie Podcasts und einen Hörbuchkatalog aus dem Audible-Angebot. Pro Monat kann daraus ein Hörbuch gehört werden.

Ich finde vor allem die kostenlosen Testzeiträume interessant. Wer ohnehin Prime nutzt, kann mehrere Dienste ohne große Einstiegskosten ausprobieren. Wichtig bleibt aber, rechtzeitig auf die Bedingungen und eine mögliche kostenpflichtige Verlängerung zu achten.

Zu den Prime-Deals bei Amazon →

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