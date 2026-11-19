Amazon startet heute seine Black Friday Woche mit „über einer Million Angeboten“ und bis zu 45 Prozent Rabatt.

Die Aktion läuft bis zum 30. November um 23:59 Uhr. Auf der Black-Friday-Aktionsseite von Amazon sind unter anderem Produkte von Samsung, Bosch, De’Longhi und Ravensburger reduziert. Prime-Mitglieder erhalten zusätzlich exklusive Angebote.

Black Friday Woche 2026: Amazon-Geräte günstiger

Weiterhin ist die Rabattaktionen für ausgewählte Amazon-Geräte verfügbar. Zu dieser gehören Echo-Lautsprecher, Fire TV Sticks, Kindle-Reader sowie Produkte von Ring und Blink. Heute wurden zudem einige Geräte bei dieser Aktion ergänzt.

Amazon nennt weitere Aktionen:

Bis zu 40 Prozent Rabatt auf ausgewählte Mode, Sportartikel und Accessoires.

Bis zu 50 Prozent Rabatt auf Winterbekleidung von Amazon Essentials.

Bis zu 25 Prozent Rabatt auf ausgewählte Amazon-Basics-Haushaltsartikel.

Zusätzlich 10 Prozent Rabatt auf ausgewählte Produkte aus dem Amazon Retourenkauf.

Kindle-eBooks bereits ab 1,99 Euro.

Wer erstmals bei Amazon Fashion & Sports einkauft, kann außerdem einmalig 10 Euro Rabatt ab 25 Euro Einkaufswert erhalten.

Während der Black Friday Woche bietet Amazon täglich zwei neue Angebotsaktionen. Vertreten sein sollen beispielsweise Philips, Braun und Dreame. Auch Marken wie Ninja, LEGO und Dyson gibt es mit Rabatten.

Wer die Amazon-Angebote nutzen möchte, sollte auch den bisherigen Marktpreis prüfen.

Zur Aktion →

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