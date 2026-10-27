Tarife

Apple AirPods Pro 3 mit freenet: Bundle bringt 50 GB im Telekom-Netz

Katharina Berger-Voss
Von

Das Bundle aus Apple AirPods Pro 3 und Telekom-Allnet-Flat bietet jetzt 50 statt 40 GB und einen niedrigeren Gesamtpreis.

Das Angebot wurde gegenüber Anfang Oktober überarbeitet. Den Tarif liefert nun freenet statt klarmobil, das Mobilfunknetz bleibt die Telekom. Die Aktion läuft bis zum 31. Oktober. Als Lieferzeit für die Kopfhörer werden ein bis zwei Werktage angegeben.

AirPods Pro 3 mit 50 GB: Kosten und Bonusbedingungen

Die monatliche Grundgebühr beträgt 20,99 Euro. Der beworbene Gesamtpreis von 268,70 Euro ergibt sich über einen Rechenzeitraum von 24 Monaten, allerdings erst nach Abzug von Rufnummernmitnahmebonus und Cashback. Ohne diese beiden Vergünstigungen summieren sich die genannten Kosten auf 528,70 Euro.

Die Konditionen im Überblick:

  • Allnet-Flat mit 50 GB im Telekom-Netz für 20,99 Euro monatlich
  • Einmaliger Anschlusspreis von 19,99 Euro
  • Einmalig 4,95 Euro für die Apple AirPods Pro 3
  • 110 Euro Bonus bei Rufnummernmitnahme
  • 150 Euro Cashback auf Antrag

Beide Vergünstigungen erfordern einen eigenen Schritt. Für den Mitnahmebonus muss innerhalb von 30 Tagen nach erfolgreicher Rufnummernmitnahme eine SMS mit dem Text „Bonus“ ohne Anführungszeichen an die 22234 geschickt werden. Den Cashback-Antrag stellt ihr separat über claimpromo.de.

Freenet nennt einen Preisvergleich-Bestpreis von 206,99 Euro für die AirPods Pro 3. Zieht man diesen Vergleichswert vom rabattierten Gesamtpreis ab, bleiben rechnerisch 61,71 Euro für den Tarif beziehungsweise rund 2,57 Euro monatlich. Die tatsächliche monatliche Abbuchung bleibt natürlich bei 20,99 Euro.

Die Effektivrechnung ist vor allem dann hilfreich, wenn ihr die AirPods ohnehin kaufen wolltet. Für die eigene Budgetplanung zählt zunächst die reguläre Grundgebühr. Die beiden Bonusanträge gehören deshalb genauso zum Angebot wie Kopfhörer und Datenvolumen.

Zum Bundle-Angebot →

Tarifwahl leicht gemacht – einfach Nutzungsverhalten in unserem Tarifvergleich angeben und sofort passende Angebote sehen.


mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen Quelle wählen ↗
Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.
Fehler melden Kommentare
Sämtliche Kommentare dieses Beitrags werden moderiert. Bitte beachte unsere Netiquette.

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Mehr entdecken
Vodafone erhöht Kabel-Upload für Geschäftskunden auf 100 Mbit/s
27.10.26 · Vodafone
Hyundai wirbt bei Ioniq 3 mit bestem „Preis-Reichweiten-Verhältnis“
27.10.26 · Mobilität
ja! mobil: 120 GB extra und Starter-Pakete zum halben Preis
26.10.26 · Tarife
Das bessere iPad mini? Oppo kontert Apple mit neuem Tablet
27.10.26 · Tablets
60 GB für 10 Euro: sparSIM legt bei seinen Tarifen nach – letzte Chance!
15.10.26 · Tarife · Update
Telekom baut 255.000 Glasfaseranschlüsse im September
27.10.26 · Telekom
Audi setzt in China auf „zwei Marken“ für die Zukunft
27.10.26 · Mobilität
Handyhelden startet 5G-Tarif mit 50 GB ohne Anschlusspreis – letzte Chance!
22.10.26 · Tarife · Update
Diese zwei Produkte wird Apple heute zeigen
27.10.26 · News
iPhone 17e und 17 Pro Max mit Telekom-Tarif: Diese Angebote sind einen Blick wert
23.10.26 · Tarife
Du bist hier: Apple
mobiFlip / News / Tarife / Apple AirPods Pro 3 mit freenet: Bundle bringt 50 GB im Telekom-Netz