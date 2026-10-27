Apple AirPods Pro 3 mit freenet: Bundle bringt 50 GB im Telekom-Netz

Das Bundle aus Apple AirPods Pro 3 und Telekom-Allnet-Flat bietet jetzt 50 statt 40 GB und einen niedrigeren Gesamtpreis.

Das Angebot wurde gegenüber Anfang Oktober überarbeitet. Den Tarif liefert nun freenet statt klarmobil, das Mobilfunknetz bleibt die Telekom. Die Aktion läuft bis zum 31. Oktober. Als Lieferzeit für die Kopfhörer werden ein bis zwei Werktage angegeben.

AirPods Pro 3 mit 50 GB: Kosten und Bonusbedingungen

Die monatliche Grundgebühr beträgt 20,99 Euro. Der beworbene Gesamtpreis von 268,70 Euro ergibt sich über einen Rechenzeitraum von 24 Monaten, allerdings erst nach Abzug von Rufnummernmitnahmebonus und Cashback. Ohne diese beiden Vergünstigungen summieren sich die genannten Kosten auf 528,70 Euro.

Die Konditionen im Überblick:

Allnet-Flat mit 50 GB im Telekom-Netz für 20,99 Euro monatlich

Einmaliger Anschlusspreis von 19,99 Euro

Einmalig 4,95 Euro für die Apple AirPods Pro 3

110 Euro Bonus bei Rufnummernmitnahme

150 Euro Cashback auf Antrag

Beide Vergünstigungen erfordern einen eigenen Schritt. Für den Mitnahmebonus muss innerhalb von 30 Tagen nach erfolgreicher Rufnummernmitnahme eine SMS mit dem Text „Bonus“ ohne Anführungszeichen an die 22234 geschickt werden. Den Cashback-Antrag stellt ihr separat über claimpromo.de.

Freenet nennt einen Preisvergleich-Bestpreis von 206,99 Euro für die AirPods Pro 3. Zieht man diesen Vergleichswert vom rabattierten Gesamtpreis ab, bleiben rechnerisch 61,71 Euro für den Tarif beziehungsweise rund 2,57 Euro monatlich. Die tatsächliche monatliche Abbuchung bleibt natürlich bei 20,99 Euro.

Die Effektivrechnung ist vor allem dann hilfreich, wenn ihr die AirPods ohnehin kaufen wolltet. Für die eigene Budgetplanung zählt zunächst die reguläre Grundgebühr. Die beiden Bonusanträge gehören deshalb genauso zum Angebot wie Kopfhörer und Datenvolumen.

Zum Bundle-Angebot →

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