Bank of Scotland passt Festgeld-Zinsen an: Bis zu 3,50 Prozent

Die Bank of Scotland hat ihre Festgeld-Zinsen zum 11. November 2026 angepasst und bietet jetzt bis zu 3,50 Prozent pro Jahr.

Die neuen Konditionen gelten für sechs Laufzeiten zwischen drei Monaten und drei Jahren. Wer sein Geld für einen festen Zeitraum anlegen möchte, kann beim Festgeld der Bank of Scotland je nach Laufzeit zwischen 2,90 und 3,50 Prozent Zinsen pro Jahr erhalten.

Bank of Scotland: Die aktuellen Festgeld-Zinsen

Mit der Zinsanpassung gelten ab dem 11. November 2026 folgende Konditionen:

3 Monate: 2,90 Prozent p. a.

2,90 Prozent p. a. 6 Monate: 3,10 Prozent p. a.

3,10 Prozent p. a. 9 Monate: 3,20 Prozent p. a.

3,20 Prozent p. a. 1 Jahr: 3,30 Prozent p. a.

3,30 Prozent p. a. 2 Jahre: 3,40 Prozent p. a.

3,40 Prozent p. a. 3 Jahre: 3,50 Prozent p. a.

Den höchsten Zinssatz erhalten Sparer bei einer Laufzeit von drei Jahren. Wer sich dagegen nur für drei Monate festlegen möchte, bekommt 2,90 Prozent pro Jahr. Wie bei Festgeld üblich, bleibt der vereinbarte Zinssatz während der gesamten Laufzeit unverändert.

Eine Mindesteinlage verlangt die Bank of Scotland nach eigenen Angaben nicht. Kunden können somit selbst entscheiden, welchen Betrag sie anlegen möchten. Auch die Kontoführung ist kostenlos. Weitere Informationen zu den aktuellen Festgeld-Konditionen stellt die Bank online bereit.

Für Sparer ist vor allem die Abwägung zwischen Zinshöhe und Laufzeit interessant. Die Differenz zwischen der kürzesten und längsten Laufzeit beträgt 0,60 Prozentpunkte pro Jahr. Wer sich die 3,50 Prozent sichern möchte, muss sein Geld allerdings für drei Jahre festlegen. Ob sich das lohnt, hängt deshalb auch davon ab, wann das angelegte Kapital wieder benötigt wird.

Zum Bank of Scotland Festgeld →

Hinter der Bank of Scotland steht die Lloyds Bank GmbH. Diese ist der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB) angeschlossen. Dadurch sind Kundeneinlagen bis zu einem Betrag von 100.000 Euro pro Kunde geschützt.

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich oder im Depot-Vergleich.

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen

Quelle wählen ↗