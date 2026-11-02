ING startet Black Weeks: Diese fünf Aktionen gibt es im November

Die ING startet ab heute ihre Black Weeks 2026 mit Prämien für Neukunden, höheren Tagesgeldzinsen und weiteren Finanzaktionen.

Bis zum 30. November können Kunden bei der ING Black Weeks unter anderem 200 Euro für ein neues Girokonto erhalten. Hinzu kommen Tagesgeldzinsen von bis zu 4 Prozent jährlich und ein Gutschein für die Depoteröffnung. Allerdings gelten jeweils bestimmte Voraussetzungen.

ING Black Weeks 2026: Angebote und Bedingungen

Die wichtigsten Aktionen im Überblick:

Girokonto: 200 Euro Prämie für das erste Girokonto oder Girokonto Future. Erforderlich sind die Zustimmung zu „Tipps für Sie persönlich“, mindestens ein App-Login pro Kontoinhaber und zwei aufeinanderfolgende monatliche Geldeingänge innerhalb der ersten vier Monate. Diese müssen ab 28 Jahren mindestens 1.000 Euro und unter 28 Jahren mindestens 700 Euro betragen.

200 Euro Prämie für das erste Girokonto oder Girokonto Future. Erforderlich sind die Zustimmung zu „Tipps für Sie persönlich“, mindestens ein App-Login pro Kontoinhaber und zwei aufeinanderfolgende monatliche Geldeingänge innerhalb der ersten vier Monate. Diese müssen ab 28 Jahren mindestens 1.000 Euro und unter 28 Jahren mindestens 700 Euro betragen. Tagesgeld: Für das erste ING Extra-Konto gibt es vier Monate lang 3,75 Prozent Zinsen pro Jahr. Bei gleichzeitiger Girokontoeröffnung steigt der Zinssatz auf 4 Prozent.

Für das erste ING Extra-Konto gibt es vier Monate lang 3,75 Prozent Zinsen pro Jahr. Bei gleichzeitiger Girokontoeröffnung steigt der Zinssatz auf 4 Prozent. Direkt-Depot: Neukunden erhalten einen Wunschgutschein über 150 Euro, wenn sie innerhalb von zwei Monaten mindestens drei Wertpapierkäufe mit insgesamt 3.000 Euro Anlagevolumen tätigen und dem „Persönlichen Erlebnis“ zustimmen.

Neukunden erhalten einen Wunschgutschein über 150 Euro, wenn sie innerhalb von zwei Monaten mindestens drei Wertpapierkäufe mit insgesamt 3.000 Euro Anlagevolumen tätigen und dem „Persönlichen Erlebnis“ zustimmen. Kundenwerbung: Bestehende ING-Kunden erhalten 75 Euro für jede erfolgreiche Empfehlung eines Girokontos, Direkt-Depots oder Extra-Kontos.

Bestehende ING-Kunden erhalten 75 Euro für jede erfolgreiche Empfehlung eines Girokontos, Direkt-Depots oder Extra-Kontos. Baufinanzierung: Vom 1. bis 30. November gewährt die ING bei einer neuen Baufinanzierung mit bestehendem ING-Girokonto einen Zinsrabatt von 0,10 Prozentpunkten. Zusätzlich werden zehnmal 5.000 Euro verlost.

Die Angebote richten sich teilweise ausschließlich an Neukunden. Auch die angegebenen Tagesgeldzinsen gelten nur für vier Monate und sind als Jahreszinssätze ausgewiesen. Die detaillierten Teilnahmebedingungen stehen auf den jeweiligen Produktseiten.

Interessant ist vor allem die Kombination aus Girokonto-Prämie und erhöhtem Tagesgeldzins. Wer ohnehin einen Bankwechsel plant, kann sich die ING-Aktionen im November genauer ansehen. Eine Kontoeröffnung allein reicht für die meisten Prämien allerdings nicht aus.

Zu den ING Black Weeks →

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich und im Depot-Vergleich.

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