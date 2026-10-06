Bis zu 31 Prozent Rabatt: Diese Aqara-Geräte sind im Angebot

Aqara reduziert zu den Prime Deal Days ausgewählte Smart-Home-Geräte am 6. und 7. Oktober um bis zu 31 Prozent.

Im Mittelpunkt stehen Produkte für Sicherheit und Smart-Home-Steuerung. Der Türklingel-Kamera-Hub G410 kostet 99,99 statt 144,99 Euro. Die Außenkamera G5 Pro sinkt von 199,99 auf 139,99 Euro.

Aqara-Angebote zu den Prime Deal Days

Auch der Hub M3 ist reduziert. Er kostet 109,99 statt 159,99 Euro und verbindet Zigbee-, Thread- und Matter-Geräte. Automatisierungen können laut Aqara lokal ausgeführt werden.

Zu den Angeboten gehören unter anderem:

Türklingel-Kamera-Hub G410: 99,99 Euro

Außenkamera G5 Pro: 139,99 Euro

Hub M3: 109,99 Euro

Präsenz-Multisensor FP300: 39,99 Euro

Rauchmelder: 35,99 Euro

Der Lichtschalter H2 EU startet zudem bei 33,59 Euro. Die Aktionspreise gelten während der Prime Deal Days bei Amazon.

Ich finde vor allem G410, G5 Pro und M3 interessant, da hier jeweils 45 bis 60 Euro gegenüber den angegebenen Vergleichspreisen wegfallen. Wer ohnehin Aqara-Hardware kaufen wollte, bekommt damit einen durchaus attraktiven Deal.

Zu allen Aqara-Angeboten →

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