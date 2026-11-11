Deutsche Glasfaser öffnet FTTH-Netz für O2-Tarife

O2 erhält durch eine Kooperation mit Deutsche Glasfaser Zugang zu rund drei Millionen weiteren Glasfaserhaushalten.

Telefónica Deutschland hat dazu einen langfristigen Vertrag mit Deutsche Glasfaser geschlossen. Die Vermarktung entsprechender O2-Festnetztarife soll im ersten Halbjahr 2027 beginnen. Damit steigt die Glasfaser-Reichweite von Telefónica nach eigenen Angaben um rund 20 Prozent auf insgesamt etwa 19 Millionen Haushalte.

O2-Glasfaser künftig auch über Deutsche Glasfaser

Besonders profitieren sollen ländliche und suburbane Regionen. Dort konnte O2 bislang häufig nur DSL- oder Kabelanschlüsse anbieten oder hatte überhaupt kein eigenes Festnetzangebot im Programm.

Durch die Zusammenarbeit können Kunden künftig auch auf dem FTTH-Netz von Deutsche Glasfaser einen O2-Tarif buchen. FTTH bedeutet, dass die Glasfaserleitung direkt bis ins Gebäude beziehungsweise in die Wohnung reicht.

Die wichtigsten Eckpunkte der Kooperation:

Rund drei Millionen zusätzliche erreichbare Haushalte

Vermarktungsstart im ersten Halbjahr 2027 geplant

Glasfasertarife mit bis zu 1.000 Mbit/s

Telefon-Flatrate in deutsche Fest- und Mobilfunknetze inklusive

Kombination mit O2-Mobilfunktarifen über O2 Plus Bundles möglich

Interessant ist auch die technische und organisatorische Umsetzung. Laut Telefónica erhalten O2-Kunden bei Anschluss, Betrieb und Entstörung die gleichen Leistungen wie Kunden von Deutsche Glasfaser. Auch in neuen Ausbaugebieten darf O2 seine Produkte bereits während der Vorvermarktung anbieten.

Die Zusammenarbeit folgt dem sogenannten Open-Access-Prinzip. Dabei nutzen mehrere Anbieter dieselbe Glasfaserinfrastruktur und konkurrieren mit eigenen Tarifen um Kunden.

Für Verbraucher ist das vor allem deshalb interessant, weil ein vorhandener Glasfaseranschluss nicht zwangsläufig an einen einzigen Internetanbieter gebunden bleiben muss. Mehr Auswahl auf derselben Leitung kann den Wettbewerb fördern, ohne dass dafür zusätzliche Glasfasernetze gebaut werden müssen.

Zum Tarifvergleich für Festnetz-Internet →

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen

Quelle wählen ↗