Smart Home

devolo Prime Day: Powerline und Mesh-WLAN günstiger

René Hesse
Von

Das Unternehmen devolo reduziert zum Prime Day ausgewählte Powerline- und Mesh-WLAN-Produkte um bis zu 37 Prozent.

Die Aktion umfasst mehrere Modelle der Magic-2-Reihe. Das Magic 2 WiFi 6 next Starter Kit kostet 209,90 statt 279,90 Euro. Es kombiniert Powerline mit Wi-Fi 6 und erreicht laut Hersteller bis zu 3.000 Mbit/s.

devolo Magic 2: Diese Angebote gibt es

Besonders deutlich fallen einige Rabatte bei den Erweiterungsadaptern aus:

  • Magic 2 WiFi 6 next Multiroom Kit: 364,10 statt 489,90 Euro
  • Magic 2 WiFi next Adapter: 94,98 statt 149,90 Euro
  • Magic 2 WiFi 6 next Adapter: 156,65 statt 219,90 Euro
  • Magic 2 LAN: 58,04 statt 84,90 Euro
  • Magic 2 LAN triple: 67,30 statt 94,90 Euro

Die Powerline-Technik überträgt Daten über die vorhandene Stromleitung und soll so auch weiter entfernte Räume erreichen. Die WLAN-Modelle ergänzen dies um Mesh-Funktionen. Die Angebote gelten laut devolo nur während der Amazon-Prime-Aktion und solange der Vorrat reicht.

Ich finde vor allem die Erweiterungsadapter interessant, wenn bereits ein „Magic-Netz“ vorhanden ist. Für Neueinsteiger bleiben die Komplettsets trotz Rabatt dagegen eine vergleichsweise größere Investition.

Zu allen devolo-Angeboten →

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