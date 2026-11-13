Digitale Souveränität: Die gefährliche Abhängigkeit von Microsoft

Deutschland hat sich digital so bequem eingerichtet, dass ein Ausfall von Microsoft schnell zum Problem für viele werden kann.

Es ist schon bemerkenswert, wie selbstverständlich wir inzwischen davon ausgehen, dass unsere digitale Infrastruktur einfach funktioniert. Outlook öffnen, Teams starten, Dokumente bearbeiten, Dateien in der Cloud speichern. Alles ganz normal. Bis der Anbieter dahinter plötzlich nicht mehr erreichbar ist. Dann wird aus dem modernen Arbeitsplatz ziemlich schnell ein ziemlich teurer Stillstand.

Wie abhängig insbesondere die öffentliche Verwaltung ist, macht eine aktuelle Bundestagsdrucksache deutlich. Darin wird die Zahl genannt, dass 96 Prozent der Verwaltungsmitarbeiter in Deutschland täglich mit Microsoft-Produkten arbeiten. Die Zahl stammt aus der Vorbemerkung einer parlamentarischen Anfrage und ist nicht als eigenständige Erhebung der Bundesregierung zu verstehen. Trotzdem beschreibt sie eine bemerkenswerte Abhängigkeit.

Hier geht es zum PDF des Deutschen Bundestages.

Peer Heinlein vom IT- und Open-Source-Dienstleister Heinlein Gruppe fordert deshalb einen unabhängigen Plan B und mehr digitale Souveränität. Damit liegt er grundsätzlich richtig. Allerdings sollte man nicht so tun, als wäre das Problem allein mit einem zweiten Kommunikationskanal gelöst. Wer seine gesamte Arbeitsorganisation auf Microsoft ausgerichtet hat, kann nicht einfach auf Knopfdruck zu einer anderen Lösung wechseln. Daten, Schnittstellen, Arbeitsabläufe und die Gewohnheiten der Beschäftigten hängen längst zusammen.

Microsoft-Abhängigkeit ist auch eine politische Entscheidung

Die NIS-2-Vorgaben verlangen von betroffenen Einrichtungen unter anderem Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des Betriebs, zur Wiederherstellung nach Notfällen und zum Krisenmanagement. Einen konkreten Wechsel weg von Microsoft schreibt das Gesetz allerdings nicht vor. Genau deshalb wäre es zu einfach, sich hinter gesetzlichen Mindestanforderungen zu verstecken.

Digitale Souveränität bedeutet schließlich nicht, aus Prinzip amerikanische Anbieter zu meiden. Microsoft liefert Produkte, die für viele Organisationen praktisch und leistungsfähig sind. Das darf man anerkennen. Aber wer sich vollständig von einem einzigen Anbieter abhängig macht, gibt auch ein Stück Kontrolle ab. Über Preise, technische Entwicklungen und letztlich die eigene Handlungsfähigkeit.

Und ja, Alternativen aufzubauen kostet Geld. Ein zweites System muss gepflegt, getestet und von Mitarbeitern beherrscht werden. Das ist unbequemer und zunächst teurer, als einfach die nächste Microsoft-Lizenz zu verlängern. Nur ist Bequemlichkeit eben keine vernünftige Strategie für kritische Infrastruktur.

Deutschland muss nicht morgen sämtliche Microsoft-Produkte abschaffen. Aber Behörden und Unternehmen sollten endlich dafür sorgen, dass sie auch ohne den Konzern weiterarbeiten können. Ein Plan B, der nur auf dem Papier existiert, ist nämlich kein Plan B. Er ist bestenfalls ein beruhigendes Dokument für die nächste Vorstandssitzung.

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