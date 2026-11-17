Die DKB hat ihre Banking-App auf Version 2.61.0 aktualisiert und verbessert unter anderem die Geräteaktivierung und Verwaltung von Konten.

Das aktuelle Update bringt gleich mehrere praktische Neuerungen mit. Besonders interessant ist die Aktivierung eines neuen Geräts per QR-Code. Wer bereits ein verknüpftes Gerät besitzt, kann damit die Einrichtung des neuen Geräts bestätigen.

DKB-App: Mehr Funktionen für Konten und Kreditkarten

Auch bei technischen Problemen bessert die DKB nach. Können einzelne Konten oder Produkte vorübergehend nicht geladen werden, bleiben die übrigen weiterhin nutzbar. Die App kennzeichnet betroffene Produkte und blendet in solchen Fällen den Gesamtsaldo aus.

Bisherige Einschränkungen bei Ladeproblemen sollen damit weniger Auswirkungen auf die restliche Nutzung haben. Eine sinnvolle Änderung, schließlich muss nicht gleich die gesamte Kontoübersicht unbrauchbar werden, nur weil ein einzelnes Produkt gerade Probleme macht.

Weitere Neuerungen betreffen das Postfach und Kreditkartenzahlungen:

Postfach: Mehrere Dokumente lassen sich gleichzeitig herunterladen oder als gelesen beziehungsweise ungelesen markieren.

Mehrere Dokumente lassen sich gleichzeitig herunterladen oder als gelesen beziehungsweise ungelesen markieren. Kreditkarte: Bei abgelehnten Zahlungen erscheint der Ablehnungsgrund direkt in den Zahlungsdetails, sofern dieser verfügbar ist.

Bei abgelehnten Zahlungen erscheint der Ablehnungsgrund direkt in den Zahlungsdetails, sofern dieser verfügbar ist. Dispokredit: Der Kreditrahmen lässt sich separat beantragen, anpassen und künftig auch digital kündigen.

DKB ändert Vergabe von Dispokrediten

Eine weitere Änderung betrifft die Kontoeröffnung. Neukunden erhalten künftig nicht mehr automatisch einen Dispokredit. Wer einen entsprechenden Kreditrahmen benötigt, muss diesen ausdrücklich beantragen.

Das ist durchaus eine relevante Umstellung. Ein Dispo gehört damit nicht mehr automatisch zum neuen Konto, sondern wird zur bewussten Entscheidung des Kunden.

Die neue Version 2.61.0 der DKB-App wird bereits verteilt. Gerade die Anzeige von Ablehnungsgründen bei Kreditkartenzahlungen dürfte im Alltag hilfreich sein. Allerdings nur dann, wenn die entsprechende Information tatsächlich vorliegt.

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