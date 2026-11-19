Ab dem 20. November 2026 gelten strengere Regeln für Kreditwerbung. Die DKB hat deshalb bereits die Eröffnung ihres Girokontos angepasst.

Wer künftig ein Girokonto bei der DKB eröffnet, erhält zunächst keinen eingeräumten Dispositionskredit mehr. Das Konto wird auf Guthabenbasis geführt. Einen Dispo können Kunden bei Bedarf später separat im Banking beantragen. Die bisherigen Dispozinsen bleiben unverändert.

Die DKB begründet die Umstellung mit einem einfacheren Antragsprozess. Weniger Abfragen und Prüfungen sollen die Kontoeröffnung beschleunigen. Für Neukunden entfällt damit zunächst die Möglichkeit, einen eingeräumten Dispo direkt bei der Kontoeröffnung zu erhalten.

Neue EU-Verbraucherkreditrichtlinie verschärft Kreditwerbung

Hintergrund ist die neue EU-Verbraucherkreditrichtlinie II (CCD II, Richtlinie EU 2023/2225). Ab dem 20. November 2026 gelten neue Werbe- und Informationspflichten, die unter anderem das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) und die Preisangabenverordnung (PAngV) betreffen.

Die Vorgaben erfassen verschiedene Kreditprodukte:

Ratenkredite, Rahmenkredite und Dispositionskredite

Kleinkredite mit Beträgen unter 200 Euro

Kreditkarten mit Teilzahlungsfunktion (Revolving Cards)

Besonders auffällig ist der künftig vorgeschriebene Warnhinweis. Kreditwerbung muss klar und gut sichtbar auf die Kosten einer Kreditaufnahme aufmerksam machen. Das gesetzliche Standard-Wording lautet:

Achtung! Kreditaufnahme kostet Geld

Auch bei den Werbeversprechen wird stärker eingegriffen. Aussagen, die eine Verbesserung der finanziellen Situation durch einen Kredit suggerieren, sind künftig ebenso unzulässig wie Werbung mit einer angeblich fehlenden Bonitätsprüfung.

Formulierungen wie „Kredit trotz Schufa“, „Ohne Bonitätsprüfung“ oder „Finanzen sanieren“ dürfen entsprechend nicht mehr verwendet werden.

Kreditzinsen und Vergleichsportale: Mehr Pflichtangaben

Wer konkrete Kreditzinsen oder Kreditkosten bewirbt, muss außerdem ein repräsentatives Beispiel mit den vorgeschriebenen Angaben aufführen. Dazu gehören Sollzinssatz, effektiver Jahreszins, Nettodarlehensbetrag, Vertragslaufzeit und Gesamtbetrag.

Diese Informationen müssen vollständig, aktuell und entsprechend prominent dargestellt werden. Die neuen Vorgaben betreffen damit nicht nur Banken, sondern auch Kreditvergleiche, Newsletter und redaktionelle Angebote mit Kreditwerbung.

Für Betreiber solcher Angebote gibt es noch eine weitere Abgrenzung: Die reine Weiterleitung über Affiliate-Links oder Standard-Vergleichsrechner fällt grundsätzlich unter das erlaubnisfreie „Tippgeber-Privileg“.

Wer dagegen selbst individuelle Kundendaten erfasst oder eine Bonitäts-Vorauswahl für einen Vertragsabschluss übernimmt, kann unter die Erlaubnispflicht für Kreditvermittler nach § 34k GewO fallen.

Die Änderungen reichen also deutlich über einen zusätzlichen Warnsatz unter einer Kreditanzeige hinaus. Von daher ist es nachvollziehbar, dass die DKB nun so reagiert. Und das wird sicherlich auch nicht die einzige Bank sein, die das Ganze so umsetzt.

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich und im Depot-Vergleich.

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