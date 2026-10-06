Dreame Prime Deal Days: Angebote mit bis zu 53 Prozent Rabatt

Dreame reduziert zu den Prime Deal Days zahlreiche Haushaltsgeräte und bietet bei einzelnen Modellen mehr als 50 Prozent Rabatt.

Zu den auffälligsten Angeboten zählt der Mähroboter A2 3000. Sein Preis sinkt laut Dreame von 1.999 auf 949 Euro. Das entspricht einer Ersparnis von 1.050 Euro beziehungsweise rund 53 Prozent.

Auch mehrere Saugroboter werden günstiger angeboten. Der X60 Pro Ultra Complete kostet 1.099 statt 1.499 Euro. Das Modell bietet laut Hersteller 42.000 Pa Saugleistung, einen bis zu 18 Zentimeter ausfahrbaren Roboterarm und kann Hindernisse bis 10 Zentimeter überwinden.

Dreame-Angebote im Überblick

Bei mehreren Modellen fallen die Preise deutlich:

Matrix10 Ultra: 659 statt 1.199 Euro

X50 Ultra Complete: 685 statt 999 Euro

Aqua10 Ultra Roller Complete: 664 statt 1.099 Euro

L10s Ultra Gen 3 Kit: 360 statt 499 Euro

H14 Pro: 249 statt 369 Euro

Zum Aktionsprogramm gehören außerdem der L40 Ultra AE für 379 Euro, der L50s Pro Ultra für 549 Euro und der Z30 Pro Aqua für 385 Euro. Auch Haarpflegegeräte sind reduziert. Der AirStyle Pro 2 kostet 229 Euro, der Pocket Pro 2 noch 129 Euro.

Die meisten Angebote laufen bis zum 7. Oktober. Ich finde vor allem die hohen Abschläge beim A2 3000 und Matrix10 Ultra interessant. Bei solchen Aktionen würde ich dennoch den Angebotspreis mit dem aktuellen „Straßenpreis“ vergleichen, da die Ersparnis stets auf dem angegebenen UVP-Preis basiert.

Zu allen Dreame-Angeboten →

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