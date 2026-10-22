Mobilität

Elektroautos legen kräftig zu: Der EU-Automarkt verändert sich

René Hesse
Von
1 Kommentar

Der EU-Automarkt wächst 2026 um 5,7 Prozent, während reine Elektroautos bereits 22,7 Prozent der Neuzulassungen ausmachen.

Die aktuellen Zahlen des europäischen Herstellerverbands ACEA beziehen sich auf die ersten neun Monate des Jahres. Trotz steigender Energiepreise und wirtschaftlicher Unsicherheiten entwickelt sich der Neuwagenmarkt positiv. Besonders Fahrzeuge mit elektrifizierten Antrieben gewinnen an Bedeutung.

Elektroautos legen in der EU deutlich zu

Von Januar bis September 2026 wurden in der Europäischen Union insgesamt 1.931.465 reine Elektroautos neu zugelassen. Ihr Marktanteil stieg damit von 16,1 auf 22,7 Prozent. Elektroautos sind inzwischen die zweitbeliebteste Antriebsart.

Besonders kräftig fiel das Wachstum in Frankreich mit 79,1 Prozent und Deutschland mit 58,1 Prozent aus. Auch Dänemark verzeichnete mit 40,3 Prozent einen deutlichen Zuwachs. In Belgien lag das Plus bei 15,7 Prozent.

Die Marktanteile der Antriebsarten im Überblick:

  • Hybridautos ohne externe Lademöglichkeit: 36,3 Prozent
  • Reine Elektroautos: 22,7 Prozent
  • Benziner: 21,2 Prozent
  • Plug-in-Hybride: 10,1 Prozent
  • Diesel: rund 7 Prozent

Klassische Hybridfahrzeuge bleiben mit 3.090.530 Neuzulassungen die beliebteste Antriebsart. Plug-in-Hybride kommen auf 860.257 Fahrzeuge und steigern ihren Marktanteil gegenüber dem Vorjahr von 9 auf 10,1 Prozent.

Benziner und Diesel verlieren weiter

Bei Benzinern gingen die Neuzulassungen um 19,1 Prozent zurück. Besonders deutlich war der Rückgang in Frankreich mit 36,1 Prozent. Deutschland verzeichnete ein Minus von 22,7 Prozent. Auch Dieselfahrzeuge verloren mit 19,5 Prozent erheblich.

Zusammen erreichen Benziner und Diesel nur noch 28,2 Prozent Marktanteil. Ein Jahr zuvor waren es noch 36,9 Prozent.

Bemerkenswert ist vor allem das Tempo dieser Verschiebung. Reine Elektroautos haben Benziner beim Marktanteil inzwischen überholt. Gleichzeitig zeigen die Zahlen, dass viele Käufer weiterhin auf Hybridtechnik setzen, statt vollständig auf einen batterieelektrischen Antrieb umzusteigen.

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  1. Robert 🔅
    sagt am

    Ich übersetze mal: 77,3 % werden als Verbrenner gekauft und gefahren. Kein Grund zur Freude für Elektromobilisten.

    Antworten

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