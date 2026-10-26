Handel

EURONICS führt Wero, Apple Pay und Google Pay ein

René Hesse
Von
Foto: EURONICS Deutschland eG

Der Elektronikhändler EURONICS erweitert seinen Onlineshop um die drei Zahlungsmethoden Wero, Apple Pay und Google Pay.

Die neuen Bezahlmöglichkeiten ergänzen die bereits vorhandenen Optionen auf euronics.de. Die Einführung erfolgt passend zur sogenannten „Black Season“, in der das Unternehmen mit einer erhöhten Nachfrage im Onlinehandel rechnet.

Kunden erhalten damit zusätzliche Möglichkeiten, ihre Einkäufe digital zu bezahlen. Besonders für Nutzer, die Apple Pay oder Google Pay bereits im Alltag verwenden, kann sich dadurch der Bezahlvorgang vereinfachen.

EURONICS setzt auf Wero, Apple Pay und Google Pay

Mit der Integration von Wero nimmt EURONICS auch die europäische Bezahllösung in sein Angebot auf. Zusammen mit den beiden etablierten mobilen Bezahldiensten von Apple und Google erweitert der Händler die Auswahl im Check-out.

Christoph Hahn, Bereichsleiter Digital der EURONICS Deutschland eG, begründet die Entscheidung mit dem Wunsch, den Einkauf möglichst einfach zu gestalten und durch zeitgemäße digitale Zahlungsmethoden zusätzliche Kunden anzusprechen.

Dabei verweist EURONICS auf die Deutschlandstudie Innenstadt 2026/27 von CIMA. Diese beschreibt Bequemlichkeit als einen wichtigen Maßstab im Onlinehandel. Die Auswahl der Zahlungsmethoden spielt aus Sicht des Unternehmens dabei ebenfalls eine Rolle.

Gerade bei der Bezahlung sind zusätzliche Optionen durchaus praktisch. Kunden können den Dienst auswählen, den sie ohnehin nutzen, statt sich für einen einzelnen Einkauf auf eine andere Zahlungsmethode einstellen zu müssen. Für Wero bedeutet die Integration zugleich einen weiteren Einsatzbereich im deutschen Onlinehandel.

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