Fiat plant ein elektrisches Familienauto

Fiat präsentierte im Rahmen des Pariser Autosalons 2026 ein Konzept für einen elektrischen Multiplay und das soll nicht nur ein Konzept bleiben, dieses Auto soll in Produktion gehen. So ein Familienauto sei „unglaublich wichtig“ für Fiat als Marke.

Das liegt auch daran, dass Arnoud Belloni selbst Zwillinge hat und SUVs zwar als Option für Familien sieht, ein echter MPV ist aber immer die bessere Lösung, so der Chef der Marke bei Autocar. Und MPVs haben neben den SUVs auch eine Chance.

François Leboine glaubt auch an eine „Post-SUV-Ära“, die wir irgendwann sehen werden. Und der Multiplay sei ein Konzept für diese Zukunft, wie der Designchef von Fiat betont. Ein Multiplay ist zwar Nische, aber dennoch ein wichtiges Auto.

Ich hätte nichts gegen eine „Post-SUV-Ära“, denn vor allem bei Elektroautos ist das Angebot an (guten) Optionen für Familien oft überschaubar. Ich bin zwar kein SUV-Gegner, darauf wird es bei uns auch hinauslaufen, mehr Auswahl wäre aber schön.

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