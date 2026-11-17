Der Mobilfunkanbieter freenet bietet den Telekom Magenta M ab dem 17. November mit unbegrenztem 5G-Datenvolumen für 29,95 Euro monatlich an.

Die Aktion ergänzt die bereits gestarteten Black-Week-Angebote von freenet. Während dort verschiedene Tarife in drei Mobilfunknetzen zur Auswahl stehen, richtet sich das neue Magenta-M-Angebot vor allem an Nutzer mit hohem Datenverbrauch. Allerdings gilt das unbegrenzte Datenvolumen nicht dauerhaft.

Telekom Magenta M: 24 Monate Unlimited 5G

Bei der Aktion wird das reguläre Datenvolumen von 50 GB für die ersten 24 Monate auf Unlimited erhöht. Danach stehen wieder 50 GB monatlich zur Verfügung.

Die Konditionen im Überblick:

Tarif: Telekom Magenta M über freenet

Netz: Telekom mit 5G

Datenvolumen: Unlimited in den Monaten 1 bis 24

Ab Monat 25: 50 GB monatlich

Grundpreis: 29,95 Euro monatlich

Vertragslaufzeit: 24 Monate

Anschlussgebühr: kostenlos mit BLACKWEEK26

Aktionsstart: 17. November 2026

Mit dem Gutscheincode BLACKWEEK26 entfällt auch bei diesem Tarif die Anschlussgebühr. Der Code ist bereits seit dem 16. November im Rahmen der Black Week gültig.

Unlimited-Vorteil endet nach zwei Jahren

Für Vielnutzer ist vor allem das unbegrenzte Datenvolumen im Telekom-Netz interessant. Über die gesamte Mindestlaufzeit von 24 Monaten ergeben sich bei 29,95 Euro monatlich Grundkosten von 718,80 Euro, sofern der Gutschein für die Anschlussgebühr eingelöst wird.

Wichtig ist allerdings die zeitliche Begrenzung: Ab dem 25. Monat reduziert sich das enthaltene Datenvolumen automatisch auf 50 GB. Ob sich gleichzeitig die monatliche Grundgebühr verändert, geht aus den vorliegenden Aktionsbedingungen nicht hervor.

Wer dauerhaft unbegrenztes Datenvolumen benötigt, sollte diesen Unterschied berücksichtigen. Für Nutzer, die gezielt einen Unlimited-Tarif im Telekom-Netz für die nächsten zwei Jahre suchen, bietet die Aktion dagegen eine interessante Kombination aus Datenvolumen und monatlichem Preis.

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