Der Hersteller FRITZ! startet am 19. November seine Black Week mit reduzierten Geräten und führt gleichzeitig Wero als Zahlungsmethode ein.

Bis zum 30. November 2026 bietet das Unternehmen ausgewählte Router, WLAN-Repeater und Smart-Home-Produkte zu reduzierten Preisen an. Die Aktionen laufen direkt im FRITZ! Shop (und auch bei Amazon).

Parallel dazu können Kunden in Deutschland und Belgien ihre Einkäufe im FRITZ! Shop erstmals mit Wero bezahlen. Der europäische Zahlungsdienst wurde von der European Payments Initiative (EPI) entwickelt und ermöglicht digitale Zahlungen mit direkter Kontoanbindung.

FRITZ! Black Week 2026: Diese Geräte sind im Angebot

Bei den diesjährigen Aktionen stehen insbesondere aktuelle Router mit Wi-Fi 7 sowie verschiedene Kombinationen für WLAN und Smart Home im Mittelpunkt.

Zu den angekündigten Angeboten gehören:

FRITZ!Box 6690 Pro: Kabelrouter mit Tri-Band-Wi-Fi 7 und bis zu 12,2 Gbit/s WLAN-Geschwindigkeit.

Kabelrouter mit Tri-Band-Wi-Fi 7 und bis zu 12,2 Gbit/s WLAN-Geschwindigkeit. FRITZ!Box 5630 und 5690: Neue Modelle für Glasfaseranschlüsse.

Neue Modelle für Glasfaseranschlüsse. FRITZ!Box 7690: DSL-Router für bis zu 300 Mbit/s mit Wi-Fi 7, Mesh und Zigbee-Unterstützung.

DSL-Router für bis zu 300 Mbit/s mit Wi-Fi 7, Mesh und Zigbee-Unterstützung. FRITZ!Repeater 2700: Wi-Fi-7-Repeater mit 2,5-Gigabit-LAN-Anschluss.

Wi-Fi-7-Repeater mit 2,5-Gigabit-LAN-Anschluss. Exklusive Bundles: Kombinationen aus FRITZ!Box 7690 oder 5690 mit Repeatern beziehungsweise Mesh-Sets.

Auch Heizungssteuerungen sind Teil der Aktion. Angeboten werden Bundles mit dem FRITZ!Smart Thermo 302 und dem Fensterkontakt FRITZ!Smart Control 350 oder dem Raumtemperaturregler FRITZ!Smart Control 440.

Alle Aktionen sind über den FRITZ! Shop unter fritz.com/black-deals erreichbar.

Die Wero-Integration ist dabei fast die interessantere Nachricht. Während die Black-Week-Rabatte nach zwölf Tagen enden, erhält der europäische Zahlungsdienst mit FRITZ! einen weiteren Händler, bei dem Kunden ihn im Alltag nutzen können.

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen

Quelle wählen ↗